Alessio Agnelli

Sanchez-Dzeko, si tratta: El Niño da Fonseca, il bosniaco da Conte. Un'idea last-minute, che ha preso corpo nei giorni scorsi in gran segreto, trasformandosi in una trattativa approvata da tutte le parti in causa nel summit di ieri sera a Milano tra Pinto e Ausilio. A sorpresa, Inter e Roma hanno iniziato a discutere di Alexis Sanchez e Edin Dzeko, in uno scambio di prestiti che accontenterebbe tutti. E, in particolare, Paulo Fonseca, e Antonio Conte, il primo in rotta col bosniaco, il secondo a caccia di un vice-Lukaku con physique du rôle. Anche i diretti interessati hanno detto sì: Sanchez per una maggiore continuità d'impiego, preclusa in nerazzurro con Big Rom e Lautaro, Dzeko per voltar pagina, dopo lo scontro con l'allenatore portoghese, iniziandone una tutta nuova con il salentino. L'unico scoglio è rappresentato dalla quadratura dei conti, apparentemente facile (Sanchez guadagna 7 milioni netti, 3,5 per i prossimi 6 mesi, Dzeko 7,5 milioni, 3,75 ) in termini d'ingaggio, ma complicata dal Decreto Crescita di cui beneficia il cileno, a bilancio per 2 milioni e 250mila euro fino a giugno. A ballare un milione e mezzo, che l'Inter vorrebbe in conguaglio e di cui si continua a discutere. Nell'attesa, saranno ancora Lukaku e Lautaro a guidare l'attacco, nell'anticipo di domani col Benevento (chance da titolare per Eriksen, a riposo Brozovic). Per Sanchez panchina in ottica Juve (per la squalifica di Lukaku, oggi il verdetto del giudice sportivo anche sullo scontro con Ibra). O in vista di un trasferimento nella capitale da lunedì.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

