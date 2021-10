Alessio Agnelli

Rimont-Inter: dai secondi tempi 10 punti in più per i campioni d'Italia di Inzaghi. Numeri alla mano, 4 risultati utili già centrati in rimonta su 7 gare di campionato: gli ultimi tre consecutivi contro Sassuolo, Atalanta e Fiorentina e forieri di due vittorie (con emiliani e toscani) e un pareggio (con la Dea) nel computo scudetto, il primo alla seconda giornata, contro il Verona, riacciuffato e sorpassato in extremis grazie a Correa, ad aprire una serie positiva e negativa al contempo.

Da lodare c'è, infatti, la grande resilienza dei campioni d'Italia del piacentino, combattivi, mai domi, per 4 volte sotto di un gol (1-0 a Verona, Firenze e sabato sera a Reggio Emilia, 1-2 con la Dea al Meazza) all'intervallo, ma sempre on focus e capaci di risalire la china con riprese da fuoriserie turbodiesel.

Da correggere, invece, le prime frazioni di gioco, quasi d'abitudine regalate agli avversari in termini di gioco e di occasioni a referto. Con il Sassuolo, infatti, un'altra rete al passivo nei primi 45 minuti, la sesta (delle 8 subite in totale) incassata prima del riposo di metà gara da Handanovic e compagni, nonché l'ennesima conferma di una fragilità difensiva da risolvere al più presto per Inzaghi.

A confortare il piacentino invece il dato dei gol segnati: 22, 14 nei secondi tempi, sintomo di tenuta fisica e mentale. «Ma vorrei andare sopra anche io qualche volta - il messaggio dell'ex Lazio, dopo Reggio Emilia -. Siamo andati in svantaggio 4 volte su 7. Dobbiamo essere noi a dare lo schiaffo per primi, dovremo lavorare su questo».

Ma non da subito, visti i 15 nazionali precettati dai rispettivi ct ed assenti domani ad Appiano alla ripresa degli allenamenti post Sassuolo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA