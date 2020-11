Alessio Agnelli

Reti, assist e piede fino: Conte ritrova Sensi, incrociando le dita... Tenuto conto della cartella clinica del 25enne di Urbino, e del calvario che ha dovuto superare negli ultimi 13 mesi tra infortuni, rientri ed immediate ricadute, un po' di scaramanzia sarebbe più che giustificata e quasi d'obbligo, considerato il delicato argomento.

Ma, dalle parti di Appiano, la notizia è l'ennesimo countdown scattato per Stefano Sensi, a pochi passi dal ritorno in gruppo e nell'elenco dei convocati di Antonio Conte. Fuori da inizio ottobre per un fastidio muscolare accusato in Nazionale, l'azzurro ha, infatti, completato nei giorni scorsi le ultime fasi (sedute di riatletizzazione) del programma di recupero e tra oggi e domani riprenderà ad allenarsi con i compagni, nel tentativo di un visto in extremis già contro il Toro, nell'impegno di domenica pomeriggio al Meazza.

Dal punto di vista medico, infatti, nessuna controindicazione al reintegro in squadra dell'ex Sassuolo, clinicamente guarito. Manca solo il nullaosta di Antonio Conte, che avrà due allenamenti (quelli di domani e di sabato) a ranghi completi per valutarne i progressi e le possibilità di impiego contro i granata. Ma una convocazione (la prima, a un mese e mezzo dall'ultima presenza in nerazzurro: il 4 ottobre scorso all'Olimpico, contro la Lazio) non dovrebbe essere in discussione per Stefano Sensi.

Magari partendo dalla panchina, ma un primo passo verso il rientro in pianta stabile. E, si spera, alle stesse medie (da 3 gol nelle prime 5 di A) di 13 mesi fa. Conte necessita infatti di reti dal centrocampo. E l'ex Sassuolo potrebbe essere d'aiuto, al riguardo.

Esattamente come Arturo Vidal, un altro ancora a secco in stagione e di rientro oggi dal Cile (come il connazionale Sanchez e gli ultimi nazionali, per tutti tamponi all'arrivo; già ad Appiano Gentile da ieri Hakimi e Perisic) con un carico di tre gol rifilati a Perù e Venezuela. Olè.

