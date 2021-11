Alessio Agnelli

Ranocchia, Dimarco (con Bastoni), D'Ambrosio: tutti a caccdia di quella lasciata vacante da Stefan De Vrij, ko in Nazionale e costretto ad alzare bandiera bianca (per un risentimento agli adduttori della coscia destra) contro Napoli e Shakhtar Donetsk alla ripresa. In vista dei due importanti crocevia di campionato e Champions con partenopei e ucraini, sarà questo il grande dubbio di Simone Inzaghi: la sostituzione del pilastro difensivo olandese, quasi un intoccabile (15 presenze su 16 in stagione, 1312 minuti giocati su 1440') per il piacentino, con tre soluzioni al vaglio per andare oltre l'emergenza e il doppio ostacolo di campo. La prima porta ad Andrea Ranocchia, il sostituto naturale dell'ex Lazio e quello che gli ha concesso di rifiatare contro Udinese (per tutti i 90 minuti, lo scorso 31 ottobre) e Bologna (per 23 minuti nel finale, il 18 settembre) in A e Sheriff (il 3 novembre a Tiraspol, 5 minuti allo scadere) in Champions. A favore dell'ex capitano l'esperienza e l'abitudine al ruolo. Contro, una velocità di passo non adeguata alla freccia Osimhen, temutissimo. Meglio si adatterebbe Alessandro Bastoni, più di gamba rispetto a Ranocchia e col piede educato per impostare a dietro, ovviamente con Federico Dimarco, il piano B di Inzaghi per l'avvicendamento di De Vrij, a farne le veci sul centro-sinistra della linea a 3 (a destra Skriniar). Ma molto dipenderà dalle condizioni dell'azzurro, in recupero dopo l'affaticamento accusato con l'Italia. Oggi sia Bastoni che Dzeko (ko nel derby del 7 novembre, ma in costante miglioramento) dovrebbero tornare in gruppo. La terza opzione Danilo D'Ambrosio, sul centro-destra, con Skriniar centrale e Bastoni sulla mancina a completare il reparto. Intanto, nuovo infortunio (alla coscia destra,in giornata gli esami) col Cile per Alexis Sanchez.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

