Alessio Agnelli

Quindici vittorie di fila al Meazza, 47 punti su 51 disponibili conquistati nel girone di ritorno. Se Antonio Conte aveva puntato sui grandi numeri, per motivare i suoi, in vista dell'impegno con la Roma di Fonseca, non avrebbe potuto chiedere di più al fischio finale di Chiffi. Il tabellino dice altre 3 reti segnate, un nuovo marcatore (Matias Vecino, autore del raddoppio) ad aggiungersi ai 15 della banda del gol, Brozovic e Lukaku ad aprire e chiudere i conti.

Unica nota stonata, il battibecco con Lautaro, entrato e sostituito nel finale tra un mugugno e l'altro. Ma anche «stasera abbiamo affrontato la gara in maniera combattiva - ha sottolineato il vice di Conte, Stellini, in conferenza -. È il 15° risultato consecutivo di fila in casa e non è roba da poco. Per noi è una questione di mentalità, di crescita».

Che passa inevitabilmente dalla conferma di Antonio Conte. «E la speranza è quella di continuare insieme, nonostante le difficoltà - ha chiosato Beppe Marotta -. Sia personalmente che come dirigente me lo auguro. Abbiamo iniziato un ciclo con Antonio. Valutando il cammino di questo biennio, abbiamo un 2° posto, una finale di Europa League e uno scudetto conquistato con largo anticipo».

Quindi, massima fiducia nell'ex ct. Da capire, solo, se verrà ricambiata da Conte nel summit della prossima settimana con Zhang. Sul tavolo la delicata situazione societaria e il piano di austerity varato dal club, a inizio settimana, coi neocampioni d'Italia. «Questo è il rovescio della medaglia - l'ammissione di Marotta -. La richiesta di rinuncia a 2 mensilità? Il presidente non ha obbligato nessuno. Sta alla coscienza di ognuno prendere una decisione. Ribadisco: l'Inter onorerà i propri impegni. E non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare con una spugna tutto ciò che è stato fatto».

Giovedì 13 Maggio 2021

