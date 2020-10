Alessio Agnelli

Profeta in patria, comprimario in nerazzurro: Eriksen chiede spazio e mette il derby nel mirino. Se da titolare o da subentrante, dipenderà da Antonio Conte e dall'impronta, più o meno offensiva, che il salentino vorrà dare alla sua Inter nella stracittadina di sabato con il Milan. Ma, con la Danimarca di Kasper Hjulmand, Christian Eriksen non smette di stupire, collezionando minuti e gol come se piovesse e come non gli è accaduto spesso a Milano dal suo approdo in gennaio. Nei primi 2 impegni con la nazionale danese, sono arrivate infatti altre 2 reti: la prima su rigore, ad aprire le marcature nel 4-0 in amichevole di mercoledì scorso alle Isole Far Oer, la seconda con un coast to coast di 50 metri palla al piede, a sbloccare il risultato nel match di Nations League di domenica (0-3 al 90') a Reykjavik contro l'Islanda, a conferma del buon momento del 28enne di Middelfart, in campo per 162 minuti complessivi. E a caccia del 3 su 3 nel big match di domani sera a Londra (sempre in Nations League) contro l'Inghilterra, per il gettone numero 100 (finora 99 presenze e 33 gol) in nazionale e per convincere Conte coi fatti e non solo a parole. La grande emergenza in mediana, causa Covid-19 (Nainggolan e Gagliardini) e squalifiche (Sensi), potrebbe, infatti, regalare all'ex Tottenham una maglia da titolare già contro il Milan. O, quantomeno, importanti minuti a gara in corso, come nella stracittadina d'esordio del 9 febbraio scorso, con incrocio dei pali centrato dal danese e un contributo di spessore nella grande remuntada (da 0-2 a 4-2) dei nerazzurri. Il primo competitor di Christian Eriksen sarà Marcelo Brozovic, che salterà, per squalifica, l'ultimo impegno della Croazia (domani, a Zagabria, contro la Francia) e parte, al momento, in leggero vantaggio sull'ex Tottenham, per motivazioni tattiche e ambientali. Epic-Brozo è infatti un uomo-derby: in 5 anni e mezzo all'Inter un solo ko (il 17 marzo 2019, per 1-0), a fronte di 2 pareggi e ben 4 vittorie, le ultime 2, tra l'altro, bagnate da 2 reti ai cugini. Quindi, palla a Conte, a cui spetterà l'ultima parola, dopo averli visti entrambi all'opera tra giovedì (data di rientro di tutti i nazionali, eccezion fatta per Hakimi, atteso domani) e venerdì, nella rifinitura pre-partita. Ieri mattina, intanto, tamponi per tutti i presenti (Handanovic, Padelli, Darmian, Ranocchia e 20 membri dello staff) ad Appiano, compreso Antonio Conte, rientrato dalla breve vacanza in famiglia. In giornata gli esiti, incrociando le dita...

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

