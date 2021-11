Alessio Agnelli

Più killer instinct, meno sprechi: contro il Napoli per invertire il trend nei big match e accorciare in classifica. Tre punti obbligati, come accadrà anche il prossimo mercoledì in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, da sconfiggere al Meazza, per la matematica certezza della qualificazione agli ottavi. Nello scontro diretto di domenica pomeriggio (alle 18, a San Siro, diretta tv Dazn, arbitro Valeri) contro la capolista di Spalletti, Simone Inzaghi e la sua Inter non avranno altri risultati a disposizione se non la vittoria, per battere il primo colpo contro una big di serie A e continuare a credere nella rincorsa-scudetto.

Finora sono arrivati solo 3 punti in 4 incroci con le grandi, frutto di 3 pareggi contro Atalanta, Juventus e Milan, che ancora gridano vendetta per i tanti match-point falliti (anche 2 rigori sbagliati da Dimarco, contro la Dea, e Lautaro, contro il Diavolo) e di un ko, contro la Lazio, nella trasferta dell'Olimpico del 16 ottobre scorso, con rimonta subita, polemiche annesse e crollo nel finale, dopo 63 minuti in vantaggio e in totale controllo. Domenica sera, i campioni d'Italia dovranno cambiare tendenza ed efficacia sotto porta nei big-match, se vorranno superare gli scogli Napoli e Spalletti, ex dal dente avvelenato e pronto a dar battaglia.

In tal senso, fondamentale il recupero di Edin Dzeko, in costante miglioramento come Alessandro Bastoni (ieri allenamento parzialmente coi compagni per entrambi) e in predicato di guidare l'attacco anche contro gli azzurri, dopo l'infortunio nell'ultimo derby. Il ritorno in gruppo del bosniaco è fissato per oggi, quando Inzaghi potrà contare anche su Bastoni e i sudamericani (Lautaro, Correa, Vecino e Vidal), rientrati ieri e subito ad Appiano per sedute di scarico individuali.

Osservato speciale, El Toro, contuso in Argentina-Brasile di martedì notte, ma in odore di un posto in avanti. Chi non ci sarà (per un «risentimento ai flessori», l'esito degli esami di ieri) è Alexis Sanchez, ai box fino a dicembre. Esattamente come Stefan De Vrij, ko agli adduttori e, con ogni probabilità, sostituito da Bastoni (con Skriniar a destra e Dimarco a sinistra) al centro della difesa. In mediana, formazione tipo: Darmian e Perisic in fascia, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo.

