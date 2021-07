Alessio Agnelli

Per l'Inter debutto soft contro il Genoa, poi dalla sesta giornata alla nona Atalanta, Lazio e Juve. Il sorteggio del primo calendario asimmetrico della storia della serie A ha espresso questi verdetti per i campioni d'Italia di Inzaghi, attesi il prossimo 22 agosto dal Grifone e dal pubblico del Meazza con lo scudetto sul petto e con il favore delle statistiche (21 gol segnati negli ultimi 6 incroci a San Siro con il Genoa) e del pronostico. Esattamente come nelle 4 gare successive contro Hellas e Samp fuori casa, Bologna, al Meazza, e Fiorentina, al Franchi. Il primo scontro diretto il 26 settembre, contro la Dea, poi il ritorno di Inzaghi all'Olimpico contro la sua Lazio, il 17 ottobre, e la prima sfida con la Juve di Allegri, la settimana successiva, a San Siro. Alla 12esima giornata Milan-Inter e 12 gare dopo il derby di ritorno. Alla 34esima giornata l'attesissimo appuntamento al Meazza con Mourinho e la sua Roma.

«Ma l'esperienza insegna che tutti gli avversari hanno lo stesso valore all'inizio - la reazione di Beppe Marotta -. Dal girone di ritorno poi si potrà capire qualcosa in più sui potenziali vincitori». E la parola d'ordine è guardare al futuro con Simone Inzaghi, un allenatore di valore. E sulla stessa lunghezza d'onda dell'ad c'è proprio Inzaghi: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti, contro il Genoa sfida stimolante all'esordio, vogliamo partire bene», il commento del tecnico, che inizia a ritrovare i grossi calibri. Dopo Calhanoglu, in gruppo da martedì scorso, ieri è stata la volta di Milan Skriniar, la roccia difensiva del 19° scudetto dell'Inter.

Anche per lo slovacco tampone all'arrivo, poi i saluti ad allenatore, staff e compagni di squadra, seguiti da test atletici individuali e dalla prima seduta in gruppo nel pomeriggio. «Il mio obiettivo è difendere questi colori e lo scudetto vinto» ha sentenziato l'ex Samp. Dello stesso avviso anche Hakan Calhanoglu. «Non vedo l'ora di vestire questa maglia - la chiosa del turco a InterTv -. L'anno scorso la squadra ha conquistato lo scudetto, quest'anno vorrei vincerlo anch'io».

