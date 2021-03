Alessio Agnelli

Per Conte il recupero di Vecino, per l'Inter nuovo logo e nuovi partner in arrivo. Dopo Samir Handanovic, riabilitato dal tampone di sabato e in gruppo da ieri, l'ex ct ritrova anche Matias Vecino, il secondo dei 4 nerazzurri positivi prima della sosta a negativizzarsi. Ora, in quarantena, restano solo De Vrij e D'Ambrosio, monitorati giornalmente, ma ancora fermi al palo e quasi fuori dai giochi (anche in caso di negatività) per l'impegno di sabato a Bologna. Fuori causa anche Vidal, in odore di rientro fra Sassuolo e Cagliari settimana prossima.

SOCIETA' - In società, invece, le parole più in voga sono futuro e innovazione, leitmotiv insieme ai concetti di fratellanza e inclusione del nuovo logo nerazzurro, ufficializzato ieri dal club. A seguire anche il CDA (in via telematica) dell'Inter, con Steven Zhang in collegamento da Nanchino e pronto a garantire al club il mai mancato supporto finanziario la nota all'Ansa. Da Suning (e al netto dei 62,7 milioni di perdita nell'esercizio in corso) saldate, infatti, le mensilità arretrate di gennaio e la prima rata (13 mln) di Hakimi al Real. Per il futuro, discorsi avviati con Fortress (per un prestito ponte di 250 mln) e Pif (per il 30% del club, aperta una due diligence che si concluderà a maggio), per reperire nuova liquidità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA