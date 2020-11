Alessio Agnelli

Partenze ad handicap e troppi gol subiti: Conte si interroga sui due mali dell'Inter. Fossimo nello sport del golf sarebbe una nota di merito, a sottolineare forza ed ambizioni del gruppo. Ma, rapportato al calcio, il dato che emerge, analizzando il cammino dei nerazzurri dell'ex ct nelle prime 11 uscite stagionali, è di quelli allarmanti e da risolvere al più presto. La bellezza (in senso negativo, ovviamente...) di 18 reti incassate tra campionato (13 in 8 giornate) e Champions (5 in 3), in netta controtendenza con il bilancio da Fort Knox (10 gol subiti) della passata stagione. E, dopo 11 incontri, tante, troppe partite vissute a rincorrere, sotto di 2 reti (in 4 occasioni, 3 in A, una oltreconfine) o di un gol ( 2 volte, una e una), e, nella maggior parte dei casi, concluse con mezzi passi falsi o cadute rovinose. La grande remuntada è, infatti, riuscita ad Handanovic e compagni solo all'inizio e alla fine di questo ciclo. Contro la Fiorentina, due volte in vantaggio e due volte recuperata e sorpassata(da 0-1 a 2-1, da 2-3 al 4-3 finale) nel debutto in campionato dello scorso 26 settembre al Meazza. E contro il Torino, domenica pomeriggio, partendo da un handicap di 2 gol e infilandone 4 in mezzora nel concitato finale, dopo 60 minuti di totale black out. Tanto che Conte non le ha mandate a dire ai suoi al termine della gara: Una grande squadra può lasciare all'avversario situazioni come queste una volta, non così spesso. E noi non lo siamo ancora- ha tuonato l'ex ct-. Sono 11 partite che questo si ripete. Quattro delle quali costate 10 punti, tra campionato e Champions League, alla Banda Conte, con 2 ko (contro Milan e Real Madrid partendo da 2 reti di svantaggio) e 2 pareggi (contro Gladbach, da 1-2 a 2-2, e Parma, da 0-2 a 2-2) a referto. Domani sera, nella sfida dentro o fuori di Champions con il Real di Zidane, serviranno un'altra attitudine ed altri numeri difensivi, per restare in corsa in Europa.

E l'ex ct ha preferito prevenire che curare, richiamando tutti all'ordine e alla massima attenzione. In difesa, una conferma (Bastoni) e due rientri (De Vrij e Skriniar) dopo il Toro, ad abbassare la saracinesca. In mediana, gli stessi di domenica (Hakimi, Barella, Gagliardini e Vidal, da trequartista mascherato): unico dubbio tra Young e Perisic a sinistra. Davanti Lukaku e Lautaro, per la panchina non è da escludere il recupero di Sensi.



