Alessio Agnelli

Out Vidal, in De Paul, con il placet di Conte. Un dentro e fuori di quelli ad effetto e (quasi) ai limiti della contiana comprensione, visto il sacrificato in uscita e il filo diretto che ha sempre legato il salentino al Guerriero. Ma, a fine stagione e a soli 12 mesi dalla sudata (per un anno e mezzo e 3 sessioni di mercato) reunion, Antonio Conte e Arturo Vidal potrebbero già dirsi addio per cause di forza maggiore, ovvero Rodrigo De Paul, tuttocampista dell'Udinese e prima scelta in entrata per il centrocampo dell'Inter che verrà. Contro il cileno un rendimento a singhiozzo, condito da troppi infortuni, un intervento e la titolarità persa a favore di Eriksen.

Oltre a un ingaggio di 6,5 milioni netti (fino a giugno 2022), che in società vorrebbero tagliare. De Paul ne guadagnerebbe la metà, con 7 anni in meno all'anagrafe e un costo di 35 milioni, che potrebbe essere ammortizzato da Joao Mario, Nainggolan e Vecino (tutti sui 10 milioni di valutazione).

Insomma, voci d'addio per Vidal, tentato dal Flamengo e dal Marsiglia di Sampaoli, suo mentore nella Roja. E, per l'Inter, in entrata, fari accesi pure su Georginio Wijnaldum e Sergio Aguero, liberi a parametro zero da Liverpool e City il prossimo 30 giugno e già sul taccuino.

Giovedì 25 Marzo 2021

