Alessio Agnelli

One man show Barella: in 6 giornate di A, già 5 passaggi vincenti e una rete alla causa, con vantaggio sistematico ed assicurato per Inzaghi. Un gol a partita, confezionato direttamente (come 9 giorni fa contro il Bologna) o con l'aiuto dei compagni il più delle volte, l'ultima sabato contro l'Atalanta di Gasperini, in perfetta e letale combinazione con Lautaro Martinez per l'iniziale 1-0.

Numeri alla mano, Nicolò Barella continua a crescere e a confermarsi di partita in partita un punto fermo e una garanzia di fatturato offensivo per l'Inter di Simone Inzaghi. Sei gare su 6 di campionato, tutte da titolare (per 506 minuti giocati su 540') e tutte griffate dal tuttocampista sardo, campione d'Italia e d'Europa in pochi mesi e ora allo step decisivo per assurgere definitivamente a top player.

La metamorfosi del 24enne di Cagliari, iniziata con Conte e proseguita con Mancini ad Euro 2020, sembra, infatti, aver raggiunto il suo culmine in questo avvio di stagione all'insegna di un potere decisionale mai visto prima. Un assist, sontuoso, a Vidal al debutto in campionato contro il Genoa. Un passaggio vincente a Correa, per il definitivo 1-3 di Verona alla 2^ giornata.

Poi a Lautaro, per il momentaneo 1-2 con la Samp alla terza di campionato. Prima dell'unico sigillo personale nel 6-1 al Bologna, alla quarta, e di altri due assist nei 2 turni successivi contro Fiorentina e Atalanta a Darmian e Lautaro, a chiudere il cerchio e a svelare un nuovo volto di Barella: quello di rifinitore. Non più solo maratoneta instancabile e recupera-palloni, con garra e gamba in interdizione e in inserimento.

Ma anche fine tessitore di gioco, e di trame vincenti per i compagni, dalla trequarti in su, come si sta confermando con Simone Inzaghi e come invece avrebbe dovuto toccare ad Hakan Calhanoglu, rifinitore designato, ma ancora fuori dal contesto. Anche sabato zero idee e nessuna imbucata da parte del turco e la palma di peggiore in campo con Samir Handanovic, altro protagonista in negativo con la Dea e bocciato per l'1-2 concesso a Toloi, con respinta difettosa. I risvolti positivi della medaglia Barella e Edin Dzeko, autore del 2-2 in rimonta e come Diego Milito (2009-10) già a 5 gol nelle prime 6 di A, al primo anno di Inter.

Per il bosniaco posto certo anche contro lo Shakhtar di De Zerbi, nella sfida di Champions di domani a Kiev. Al suo fianco Lautaro, in panchina Correa, recuperato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

