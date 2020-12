Alessio Agnelli

Obiettivo obbligato scudetto, per evitare il fallimento. Quasi una condanna inderogabile e da ottemperare nei prossimi mesi, pena un'analisi approfondita del progetto-Conte a campionato concluso e, forse, la separazione dal salentino (si vocifera di un Marotta già pentito del suo ingaggio) con un anno d'anticipo sul previsto (da contratto, fino al 30 giugno del 2022). Ma, in casa Inter, è questo lo status quo dopo la cocente, e doppia, eliminazione di mercoledì sera dalle competizioni europee.

Fuori dalla Champions League nella fase a gironi per il terzo anno consecutivo, il secondo con Antonio Conte alla guida, e, per la prima volta, fuori anche dall'Europa League, centrata l'anno scorso dal salentino e due stagioni fa da Spalletti a parziale consolazione, calcistica e finanziaria.

Con lo 0-0 di mercoledì contro lo Shakthar, l'Inter ha perso tutto: dagli ottavi di finale di Champions ai sedicesimi di Europa League, fino ai milioni garantiti dal prosieguo del cammino nelle coppe (9,5 mln per gli 1/8 di CL) e a quelli stabiliti dai contratti con gli sponsor, fermandosi a quota 40,4 (15,2 per la fase a gironi di CL, 19,8 di premio storico, 5,4 di risultati di campo) incassati. Ma, più del danno economico, a pesare è l'involuzione del progetto tecnico, in costante e negativa flessione per risultati (dalla finale di Europa League di agosto ai prossimi 6 mesi senza coppe), eccessiva rigidità tattica e nessuna variazione al tema. Anche con gli ucraini è emersa, infatti, l'atavica difficoltà dei nerazzurri contro difese chiuse e schierate, abili nell'intasare le fasce e nel bloccare le linee di passaggio a Lukaku.

Ma l'ex ct non ha saputo porvi rimedio, rimanendo ancorato al 3-5-2 (con 3 difensori centrali contro una punta dello Shakthar...) e alla sua visione di calcio muscolare, rinunciando alla qualità di Eriksen e Sanchez, inseriti a scoppio ritardato, come spesso accade nelle rotazioni del salentino. E il risultato è un mal d'Europa evidente, per Conte (in 5 stagioni di Champions 3 eliminazioni nei gironi, un ottavo e un quarto di finale) e la sua Inter. Con un solo rimedio: lo scudetto, per giustificare tempo e milioni investiti nel progetto.

