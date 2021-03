Alessio Agnelli

«Non ho mai pensato di scappare. Essere un giocatore dell'Inter è bellissimo, ora anche di più, perché è come se fosse arrivato il mio momento, lo sento». Da principale indiziato di taglio a gennaio, a uomo in più della capolista di Conte nella corsa-scudetto, il passo è lungo. Ma, in meno di due mesi, Christian Eriksen è riuscito a compierlo, mettendo a tacere detrattori e voci di mercato e riprendendosi l'Inter, step by step (7 presenze su 8, 5 da titolare, negli ultimi 8 turni di campionato da 24 punti in carniere), insieme a un nuovo status nelle gerarchie di squadra.

La svolta nel derby di Coppa Italia del 26 gennaio. «Sì, è iniziato tutto con il gol al Milan - ha proseguito il 29enne di Middelfart ai microfoni dell'emittente danese TV2 Sport -. Da quel momento la gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi. E successivamente sono migliorato di gara in gara, dimostrando a chi guarda da fuori che posso giocare ancora bene a calcio. Ero sicuro che sarebbe arrivata la mia occasione. Sento di averla colta anch'io». Meritando i gradi da titolare e un maggior minutaggio nelle rotazioni di Conte, grazie a «tanta concentrazione e a tantissimi allenamenti da solo, dopo le partite o le sedute coi compagni, per prepararmi ancora meglio - ha sottolineato Eriksen -, visto che prima non giocavo. È fantastico essere stato in grado di mettermi alla prova, ma sento ancora che ci sono molte cose che posso dimostrare. Mi sento come se avessi ancora tanto dentro di me, che è finalmente il mio momento».

Ora all'appello manca solo il primo centro stagionale in serie A, l'ultimo passo da compiere. Ma la strada imboccata è quella giusta e le polemiche a distanza (quasi sempre dal ritiro della Danimarca) con Conte un lontano ricordo. «Quando dicevo certe cose, non volevo intendere che volessi scappare in qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, è stato però un periodo mentalmente difficile- ha confidato il danese-, anche perché sono venuto qui a giocare a calcio, e quando non mi è stato permesso di farlo, è stato fastidioso». Ora, però, «è un grande, bellissimo momento per essere un giocatore dell'Inter - ha concluso Eriksen -. E' sempre stato divertente, è sempre stato bello, ma ovviamente oggi ancora di più dato che posso giocare».

