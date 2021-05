Alessio Agnelli

«Non c'è alcun piano B a Conte. Anzi spero tanto che possa aprire un ciclo con noi: il prossimo obiettivo è la seconda stella». Messo in bacheca il 19° scudetto, in casa Inter già si guarda al prossimo, il 20°, quello della possibile doppia stella, da cucirsi al petto prima del Milan (fermo a 18), anche per entrare nella storia del calcio e di questa grande società. Ai microfoni di Radio Rai è questa la dichiarazione d'intenti dell'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, all'indomani del traguardo tricolore tagliato dalla Banda Conte con 4 turni d'anticipo. Continuare a vincere, perché c'è un sogno che sarebbe bello realizzare- ha proseguito l'ad-. Conquistare il ventesimo vorrebbe dire appuntarsi la seconda stella, che rimane fissa sulla maglia. Essere protagonisti di quel momento sarebbe affascinante, il massimo per tutti noi. Antonio Conte compreso, e già confermato, se dipendesse solo da Marotta. Il contratto del nocchiero salentino (in scadenza tra un anno) andrà, infatti, ridiscusso a stagione conclusa, affrontando tutti i temi sul tavolo (dal futuro societario, alla programmazione e al budget per il mercato estivo). Ma «il piano B a Conte non c'è, c'è il piano A e spero tanto che Antonio possa continuare il ciclo con noi - ha sottolineato Beppe Marotta -. Il mister è un vincente, la squadra è a sua immagine e somiglianza. E c'è grandissimo feeling tra lui, la società, i giocatori e i tifosi. Sono ingredienti importanti, per crescere e toglierci grandi soddisfazioni». Dal punto di vista societario c'è infatti grande ottimismo per arrivare a un accordo con un nuovo partner in pole position Bain Capital, ndr-, che faccia confluire liquidità. Ma massimo rispetto per Suning, che «ha profuso circa 700 milioni in questi anni», e per Steven Zhang, «il presidente più giovane ad aver vinto uno scudetto» ha chiosato l'ad. Per i festeggiamenti-tricolore, appuntamento invece al 23 maggio, prima di Inter-Udinese. Sabato solo un saluto, pre-Samp, della Nord ai neocampioni d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

