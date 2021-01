Alessio Agnelli

No Lukaku, no party e Suning valuta un quarto attaccante entro fine gennaio. Magari non una diretta conseguenza della prestazione di mercoledì a Genova, statisticamente importante (23 tiri verso la porta, 11 nello specchio), seppur conclusa con una sola rete a referto e zero punti all'attivo. Ma, in casa Inter, è proprio questa la doppia evidenza che emerge dalla sconfitta di misura dell'Epifania contro la Samp di Ranieri.

In primis, una sterilità offensiva di difficile soluzione senza Big Rom, e comprovata dalle leggerezze di Sanchez e dagli errori di mira di Lautaro a Marassi. In seconda battuta, l'esigenza di un vice-Lukaku, da individuare sul mercato e da mettere sotto contratto al più presto, per garantire a Conte un'alternativa, e un porto sicuro in più, nella rotta scudetto.

E l'identikit porta a un attaccante d'esperienza, meglio se con physique du rôle e dal colpo in canna. E più pronto all'uso di Andrea Pinamonti, bocciato come quarta punta e in procinto di lasciare l'Inter in prestito.

Il preferito del salentino sarebbe Olivier Giroud, già bloccato un anno fa, ma «intenzionato a restare al Chelsea fino a giugno», ha chiosato nei giorni scorsi il transalpino, quando si libererà dai Blues a parametro zero. Più percorribili nell'immediato, invece, le piste Pellé ed Eder, entrambi di rientro dalla Cina ed entrambi autocandidatosi. Il primo, per caratteristiche, più adatto come vice Lukaku.

Il secondo favorito da una possibile trattativa tra consorelle con il Jiangsu Suning. Ma, al momento, tenuti in stand-by in attesa di Gomez. Il Papu, in rotta con l'Atalanta, potrebbe essere la grande occasione low cost di questo mercato. L'ad Marotta vanta già una bozza d'accordo con il giocatore per 2 anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione. Resta da trovare la quadra con i Percassi, fermi a 10 milioni di valutazione. E, per ora, insormontabili per Suning. Infine, l'ultimo nome al vaglio quello di Gervinho, magari in uno scambio di prestiti con Pinamonti, come nelle ultime ore del mercato di ottobre. Sull'azzurrino anche Benevento e Bologna.

Su Christian Eriksen, l'altro tassello fondamentale in uscita per alleggerire il monte ingaggi e favorire un nuovo ingresso in avanti, per ora solo timidi sondaggi da Wolverhampton, Arsenal e Psg, ma nulla più. E per Conte, in vista di domenica a Roma, brutte notizie anche dall'infermeria, con D'Ambrosio out per almeno un mese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

