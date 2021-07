Alessio Agnelli

Nandez-Inter, si accelera: al Cagliari Nainggolan, Dalbert e, forse, Pinamonti. Un'operazione creativa, in linea con la nuova politica societaria anticipata da Beppe Marotta nel post-partita di Lugano e subito messa in atto con un 3 per 1 che potrebbe accontentare tutti sull'asse Milano-Cagliari.

A margine dell'impegno di sabato con gli elvetici, è arrivata, infatti, la prima fumata bianca della quadrupla trattativa, quella fra il club di viale Liberazione e l'agente di Nahitan Nandez, Pablo Bentancur, per un quadriennale da 3 milioni a stagione. Seguita a ruota dall'accordo fra Inter e Cagliari per l'approdo in Sardegna di Dalbert, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni.

E dal summit di lunedì fra ds, Ausilio e Capozucca, con Andrea Pinamonti molto apprezzato dai sardi e scivolato nei discorsi. La valutazione dell'azzurrino è di 15 milioni e l'Inter sarebbe disposta a privarsene a titolo definitivo. Apertura anche all'ipotesi di un prestito, ma a patto che Pinamonti accetti un ingaggio al ribasso (dai 2,2 attuali) e il Cagliari perfezioni Simeone in uscita.

Insomma, grandi lavori in corso fra club, che potrebbero concludersi già in giornata, al termine dell'incontro in programma a Milano fra Marotta e il presidente dei sardi Giulini.

Oggi si parlerà, infatti, del doppio argomento clou: la valutazione e la formula del trasferimento di Nandez in nerazzurro. Con l'Inter che punta ad un prestito oneroso (2-3 milioni) dell'uruguagio, con diritto di riscatto a 22-23, per 25 milioni in totale. E con Il Cagliari che ne chiede 5 in più e spinge per l'obbligo o per un prestito al rialzo.

Altra questione da risolvere, Radja Nainggolan, verso la risoluzione con l'Inter (previa buonuscita di un milione) e il ritorno in Sardegna da svincolato. Ad Appiano, invece, test match, in programma nel pomeriggio contro la Pro Vercelli. Domani la partenza dei nerazzurri per Orlando. Domenica il debutto in Florida Cup contro un avversario ancora da stabilire, visto il forfait dell'Arsenal per casi Covid. Sulle maglie il nuovo main sponsor (da 20 milioni l'anno) Socios.com.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA