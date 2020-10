Alessio Agnelli

Nainggolan e Bastoni guariti, Sensi arruolabile dopo un derby in tribuna per squalifica, forse anche Radu e Young in extremis. Se in casa Inter il risveglio non può che essere amaro, dopo una stracittadina persa di misura e con più di un'attenuante ad ingigantire i rimpianti, a mitigare lo stato d'animo di Antonio Conte e della sua truppa, all'indomani del cocente 2-1 contro Ibra e compagni, sono arrivate buone notizie dall'infermeria di Appiano, con un secondo nerazzurro negativo al Covid19 dopo Alessandro Bastoni, Radja Nainggolan, e altri due, Ionut Radu e Ashley Young, che potrebbero seguirlo a ruota tra oggi e domani, in tempo per l'esordio di Champions League di mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach. Contro il Milan sarebbero stati tutti manna dal cielo, specialmente Bastoni e il Ninja, come prime scelte o alternative in corso d'opera, in difesa e a centrocampo, i reparti più sguarniti contro i cugini. Potrebbero invece diventare dei fattori trainanti (Uefa permettendo, molto rigida in tema di guarigioni da coronavirus) contro i tedeschi nella sfida di mercoledì (alle 21) al Meazza.

Insieme a Stefano Sensi, appiedato nel derby per il rosso pre-sosta dell'Olimpico e pronto a ripartire dal Borussia, in mediana o sulla trequarti. L'assenza dell'ex Sassuolo si è fatta sentire eccome contro il Milan. Brozovic ed Eriksen, tra i meno ispirati in mezzo, avrebbero fatto certamente tappezzeria. Come Kolarov, se Bastoni avesse completato in tempo l'iter medico di ritorno all'attività. L'azzurrino, il primo trovato positivo al Covid lo scorso 6 ottobre, è tornato alla Pinetina da ieri insieme a Nainggolan. Per entrambi allenamenti individuali in attesa del completamento degli accertamenti clinici (in programma questa mattina) per il reintegro in gruppo. Ieri tampone anche per il secondo portiere Ionut Radu e in caso di negatività da domani stessa trafila di Bastoni e Nainggolan per tornare a disposizione. E, sempre domani, esami molecolari pure per Ashley Young, il quarto che punta al rientro. Sicuri assenti, invece, Roberto Gagliardini e Milan Skriniar, ancora positivi. Lo slovacco, tra l'altro, sempre in patria per la quarantena, che scadrà domani. Per loro niente Champions e a forte rischio anche la trasferta di sabato a Marassi contro il Genoa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

