Alessio Agnelli MILANO - Young, in arrivo il via libera dello United e Marotta

MILANO - Young, in arrivo il via libera dello United e Marotta punta all'accoppiata con Vidal, «uno dei nostri obiettivi». Due rinforzi d'esperienza e caratura internazionale, pronti all'uso da subito e perfettamente calzanti nello scacchiere di Antonio Conte. In casa Inter il cerchio di mercato si stringe attorno ai nomi di Ashley Young e Arturo Vidal, classe '85 il primo, '87 il secondo, ma forever young per il salentino, che li ha messi in conto spese a Suning e conta di averli a disposizione ad Appiano in tempi brevi.

Per il terzino sinistro dello United e della Nazionale inglese manca solo il nullaosta dei Red Devils e l'intesa economica tra società sull'indennizzo (minimo, nei piani nerazzurri) da riconoscere al club di Old Trafford per un 34enne, in regime di svincolo il prossimo 30 giugno.

Fra Young e l'Inter c'è infatti un accordo di massima per di 18 mesi di contratto (fino a giugno 2021) a 6 milioni complessivi (attualmente ne percepisce 6,5 a stagione a Manchester), solo da formalizzare. Quindi, palla a Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dello United, che, intanto, ha fatto rientrare dal prestito al Tranmere il difensore Borthwick-Jackson, guarda caso laterale mancino come Ashley Young, in odore di annuncio all'Inter all'inizio della prossima settimana. E, da lunedì, ogni giorno potrebbe essere buono anche per Arturo Vidal, «uno degli obiettivi che abbiamo - ha confermato Beppe Marotta -. Young in entrata e Politano in uscita? In questo momento le voci sono tante. Sicuramente, noi siamo operativi e qualcosa faremo, anche perché è giusto fare qualcosa, visto che per l'Inter questo è un momento importante. E per alzare il livello qualitativo della nostra rosa serviranno obiettivi altrettanto importanti». Anche a costo di attendere «sino a fine gennaio», per portarli a casa. Domani sera invece tre uomini in meno per Conte contro l'Atalanta di Gasperini. Nel big match del Meazza, out Skriniar e Barella per squalifica, D'Ambrosio per infortunio.

Nei 3 dietro, riecco Godin con Skriniar e Bastoni. A centrocampo, Sensi dal primo minuto con Brozovic e Vecino. In fascia Candreva e Biraghi (Asamoah in panchina), davanti la Lu-La.

