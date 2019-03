Alessio Agnelli

MILANO - Wanda continua a provocare, Maurito a lavorare in disparte: tra Icardi e l'Inter un tentativo di pace sui generis. Quasi al limite del grottesco, per modalità (una trattativa per convincere un tesserato lautamente stipendiato ad allenarsi in gruppo) e tempi di percorrenza, vista l'importanza dei due impegni che Handanovic e compagni dovranno sostenere in settimana contro Eintracht e Milan. Ma, a oggi, Mauro Icardi non ha cambiato registro, evitando il confronto con i compagni e allontanando la data del ritorno in squadra per allenamenti e partite.

Se per l'impegno d'Europa League con i tedeschi il discorso sembra già chiuso, Beppe Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti avranno molto di cui parlare, nelle prossime ore e giorni (anche ieri un contatto telefonico fra l'ad e il legale dell'ex capitano), per colmare le distanze fra le parti e chiudere il caso prima del derby di domenica sera.

La sfida-Champions con l'11 di Gattuso rimane un miraggio al momento. Come la pace tra Maurito e il club di Suning, tanto ventilata e auspicata da Wanda Nara («Ho scelto un avvocato interista, una persona con cui poter far pace con la società. Mauro vuole restare all'Inter») nell'ultima puntata di Tiki Taka, ma poi smentita alla prima occasione, con nuove, e vecchie, provocazioni. Dal solito refrain del ratto di fascia («Non capisco come questo possa rappresentare un bene per l'Inter»), a minacce velate e già sentite («Quando Mauro spiegherà, cambieranno molte cose»).

Come al solito, Lady Icardi non si è risparmiata. Ma, da casa Inter, nessuna risposta: «Le dichiarazioni di Wanda? Mi spiace, non guardiamo Tiki Taka, si fa troppo tardi La mattina ci alziamo presto e alle 7 iniziamo a lavorare - ha tagliato corto Beppe Marotta, mettendola sull'ironia -. Quando ci risentiremo? Basta con le solite cose». Ma un nuovo summit andrà in scena a breve. E, questa volta, alla presenza di Steven Zhang, già risolutivo con Perisic e pronto al bis.

