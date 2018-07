Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Vidal o Kovacic: in mezzo l'Inter cerca gol e piedi buoni. Un'inversione di rotta in piena regola, con cambio di obiettivi, e di profili monitorati, per il centrocampo di Luciano Spalletti. Non più Moussa Dembelé, mediano di rottura del Tottenham tutto fisico e muscoli, ma due possibili cavalli di ritorno per la Beneamata: Arturo Vidal e Mateo Kovacic, autentici purosangue nel ruolo e in corsa per un posto nell'undici del nocchiero toscano. Bayern e Real permettendo, sarebbe infatti questo l'input scaturito dal summit di mercato andato in scena a Nanchino tra la famiglia Zhang e Piero Ausilio.Il diesse è rientrato infatti sabato in Italia (in tribuna a Pisa, con Gardini e Baccin), con il mandato della proprietà di mettere a segno un colpo di qualità e caratura internazionale a centrocampo.E con extra budget per realizzarlo, tenuto conto di Vidal, all'ultimo anno di contratto in Germania e trattabile solo a titolo definitivo. Per il cileno ex Juve Ausilio si è informato prima della partenza per la Cina. Costo 30 milioni, con problema ingaggio (8 netti l'anno fino al 2019). Suning avrebbe pronta un'offerta da 22-23, per convincere i bavaresi e non pesare troppo a bilancio nei conti per la lista Uefa. Per l'eventuale inserimento di Vidal in elenco andrebbe, infatti, messa in conto un'uscita di pari valore, con Vecino (pagato 24 milioni) e Gagliardini (22) tra i principali indiziati di taglio. Oppure l'esclusione di uno dei due dalla lista dei 22 per la Champions, come alternativa indolore. «Stiamo migliorando, con lo Zenit ci siamo mossi meglio rispetto a Sion. È un anno che lavoriamo con mister Spalletti, sappiamo già come muoverci e questo aiuta. Dai nuovi mi aspetto una grossa mano», ha sottolineato Roberto Gagliardini, dopo il 3-3 di Pisa, incurante dei pericoli.Con l'eventuale ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic il problema, invece, non si porrebbe, vista la ferma intenzione di Suning di ragionare con il Real solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il croato. Una tattica che prevede però tempi lunghi e che potrebbe agevolare la concorrenza (in particolare la Juventus, ma anche City, United, Bayern e Liverpool) per il 26enne di Linz.Croato come Kovacic, anche l'obiettivo numero 1 per il dopo Cancelo. Da Madrid ancora nessuna risposta al prestito (6 milioni) con diritto di riscatto (a 18) per Sime Vrsaljko. Per chiudere in tempi brevi, Suning potrebbe alzare la posta di prestito oneroso (sugli 8 milioni) e valutazione (poco meno di 30).Intanto, ad Appiano, chiusa la prima fase di ritiro (ieri solo una seduta tra palestra e campo e pomeriggio libero). A parte solo Karamoh e Nainggolan, in odore di rientro il 4 agosto a Lecce contro il Lione. Domani sera (20,30) test-match a Sheffield: Icardi-Lautaro al debutto.riproduzione riservata ®