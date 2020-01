Alessio Agnelli

MILANO - Vidal-Barça, al muro contro muro: intanto l'agente del Guerriero studia l'exit strategy con Ausilio&Marotta. Un primo incontro è andato in scena sabato pomeriggio alla Pinetina, al riparo da occhi indiscreti e alla presenza degli uomini mercato nerazzurri e di Fernando Felicevich, procuratore del cileno. Un secondo sarà in agenda già nei prossimi giorni, con i medesimi astanti e a conferma dell'interesse reciproco e del count-down scattato in casa Inter per l'assalto ad Arturo Vidal. Con Felicevich Marotta e Ausilio dovranno pianificare la nuova offerta al rialzo (dopo i 12 milioni messi sul piatto prima della fine dell'anno) da presentare al Barcellona per il via libera, ben sapendo che si parte da una richiesta di 20 milioni e da un clima piuttosto teso fra il cileno e i catalani, dopo la causa per mancati bonus (2,4 milioni) intentata dall'ex Juve contro la società. Al vaglio, una nuova proposta di 15 milioni, per un trasferimento a titolo definitivo o in prestito fino a giugno, ma con obbligo di riscatto (uniche soluzioni prese in considerazione dal Barça). Ma bisognerà attendere la prossima settimana per l'affondo decisivo, complici anche le final four di Supercoppa di Spagna che vedranno impegnato l'11 di Valverde, Vidal compreso e regolarmente convocato, da domani (semifinale con l'Atletico Madrid) e domenica (eventuale finale con la vincente di Real-Valencia) in Arabia Saudita. Due partite, che il classe '87 di San Joaquin vivrà da separato in casa in attesa di divorzio. E di nuovo matrimonio con Conte, come da accordi già raggiunti tra Felicevich e l'Inter sulla base di 6 milioni a stagione fino a giugno 2022 (contro i 7 percepiti attualmente in blaugrana, ma fino al 2021). Alternativa al cileno il danese del Tottenham Christian Eriksen, obiettivo per giugno, quando si libererà a parametro zero (già presentata un'offerta d'ingaggio di 10 milioni l'anno), ma soluzione anche per l'immediato (con conguaglio) se saltasse Vidal. Per l'out di sinistra occhi su Alonso (Chelsea, offerti 6 milioni di prestito oneroso e 15 di diritto di riscatto) e Acuña (Sporting Lisbona, 1 + 11). In avanti, fari su Giroud con Politano in uscita.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA