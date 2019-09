Alessio Agnelli

MILANO - Udinese, Slavia e derby in 7 giorni: per l'Inter c'è El Niño Maravilla. «Libero, agile e minaccioso come l'aria». Nel video di presentazione prodotto da InterTv lo scorso 28 agosto, Alexis Sanchez ha messo subito il turbo a parole, soffiando impetuoso e scattando davanti a microfoni e telecamere, in attesa dell'esame del campo con i nerazzurri di Conte. Ma, dopo la panchina di Cagliari a 3 giorni dalla firma, il debutto sembra davvero dietro l'angolo per il 31enne cileno, già a Milano per bruciare le tappe e riannodare i fili con l'Italia 8 anni dopo Udine, ricominciando proprio dalla sua Udinese.

Con Lautaro ancora agli ordini di Scaloni (nella notte di domani Argentina-Messico) e a disposizione solo da giovedì, nell'anticipo di sabato sera al Meazza contro i friulani di Tudor Conte potrebbe infatti concedere la prima maglia da titolare al Niño Maravilla, rodato dalla Roja (90 minuti in Cile-Argentina 0-0 di venerdì a Los Angeles) e ad Appiano da oggi dopo la dispensa di mister Rueda per il secondo test-match con l'Honduras.

Dipenderà da come andranno i prossimi giorni di allenamento (in programma anche qualche seduta personalizzata per il classe '88 di Tocopilla), e dalla concorrenza, agguerrita, di Matteo Politano, primo competitor per sabato. Ma, nei prossimi impegni ravvicinati di campionato e Champions (dopo l'Udinese, lo Slavia Praga, martedì prossimo al Meazza, e il Milan, nella stracittadina di sabato 21), Alexis Sanchez inizierà a fare capolino nelle rotazioni di Conte con Lautaro e l'ex Sassuolo. E a riprendere il discorso con Romelu Lukaku, compagno di fuga dallo United e già imprescindibile per il leccese.

Insieme, Sanchez e il gigante belga hanno vissuto un anno e mezzo a Manchester, con numeri negativi per entrambi (in particolare quelli del cileno: 5 gol segnati in 45 gare con i Red Devils). E un comune denominatore: riscattarsi all'ombra della Madonnina. E, per El Niño Maravilla, rinverdire i fasti neanche troppo lontani di Arsenal (80 gol in 166 presenze tra il 2014 e gennaio 2018; nel 2016-17 la miglior stagione con 30 reti complessive) e Barcellona (47 gol in 141 gettoni), per tornare a stupire.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

