Alessio Agnelli MILANO - Tutti utili e coinvolti nel progetto, ma nessuno indispensabile,

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Tutti utili e coinvolti nel progetto, ma nessuno indispensabile, fatte le debite eccezioni e in considerazione dell'importanza delle gare. Quella di domani a San Siero col Barcellona è, infatti, da bollino rosso e da titolarissimi per la posta in palio (la qualificazione agli ottavi di Champions, più vicina con un risultato favorevole contro Messi e compagni).Ma la forza dell'Inter di Luciano Spalletti è la rosa allargata e l'amabile (per i giocatori) ossessione del nocchiero di Certaldo per il turnover, sistematico quasi ad ogni uscita e finora fonte di visibilità e di occasioni, puntualmente contraccambiate, per tutti. Gli ultimi a cogliere la palla al volo, Roberto Gagliardini e Joao Mario, due degli acquisti meno in vista dell'era-Suning, spesso in conflitto con i tifosi, ma protagonisti assoluti nella manita di sabato al Genoa con 3 gol (2 il bergamasco), a secco da un anno e mezzo, 1 il portoghese, all'asciutto dal 28 gennaio 2017 in nerazzurro) e 2 assist (del lusitano, a Politano e Nainggolan) alla causa. Per entrambi applausi a scena aperta, accompagnati da statistiche di primo livello anche in fase di impostazione (in particolare per Joao Mario, con 60 passaggi riusciti su 66 e una percentuale del 90,9%) e all'altezza dell'Inter grandi numeri delle ultime 7 gare di campionato. Il concetto che vuol far passare Spalletti a squadra e tifosi è che cambiando i fattori non muta il prodotto. Con i risultati dell'ultimo mese e mezzo a confermare l'assioma: 7 vittorie consecutive dal 22 settembre, 21 gol fatti e 6 subiti in 11 partite, con 11 marcatori a referto (12 con Vecino, allargando il dato alla Champions) in stagione e la miglior difesa della serie A.Nella rivincita di domani sera con il Barcellona, Joao Mario e Gagliardini (insieme a Dalbert, un altro in bella mostra con il Grifone) non potranno essere della partita, per questioni di liste Uefa, come due settimane fa. «Ma sono certo che la squadra saprà rimettere subito la testa sulla partita con i blaugrana - ha chiosato Roberto Gagliardini a Sportmediaset -. Prestazioni come quella col Genoa fanno bene, bisogna ripeterle e confermarsi in ogni gara». E a cominciare dal Barça, «in una gara importantissima che i tifosi aspettano da tanto». Al posto dell'ex Atalanta, Matias Vecino, a riposo contro il Genoa e pronto a far coppia con Brozovic in mediana. Sulla trequarti, Radja Nainggolan, recuperato e in odore di una maglia da titolare dopo il rientro con gol (3° in stagione e 1° al Meazza) di sabato.riproduzione riservata ®