Alessio Agnelli MILANO - Tra sogno e realtà, il Milan sta provando il colpo

MILANO - Tra sogno e realtà, il Milan sta provando il colpo Luka Modric. Pallone d'oro e vice campione del Mondo potrebbe essere uno di quei giocatori in partenza da Madrid, nel nome di una rivoluzione voluta da Florentino Perez. Il centrocampista croato, 34 anni il prossimo settembre, ha un ingaggio di quasi 13 milioni di euro e un costo del cartellino non ben definito ma che un anno fa fece allontanare non solo l'Inter da questa operazione.

Poi c'è un altro problema: secondo Marca Modric vorrebbe restare a Madrid, chiudere la sua carriera con la maglia dei Blancos con cui ha un contratto di altri due anni. Ma il Milan ci proverà dopo che gli agenti di Luka nella mattinata di martedì si sono presentati nell'ufficio per parlare con Zvonimir Boban, croato e idolo del Pallone d'oro in carica. D'altra parte come ammesso dallo stesso dirigente rossonero: «Nulla è impossibile», facendo però capire allo stesso tempo che, nonostante la disponibilità economica di Elliot, è necessario valutare alcuni parametri economici in considerazione dei paletti del Financial Fair Play che devono essere rispettati dal club.

Luka Modric e Ismael Bennacer sono due profili completamente diversi e che avrebbero per forza di cose un impatto diverso in una piazza che sta aspettando il grande colpo per poter tornare protagonista nel prossimo campionato. Ma la realtà come è detto al momento è diversa e si chiama semplicemente Bennacer che a inizio della prossima settimana sarà a Milano per mettere nero su bianco il suo patto col Diavolo.

Intanto Casa Milan ha ospitato i rappresentanti dell'agenzia olandese Seg, che cura gli interessi di molti giocatori. Tra i loro assistiti più interessanti in chiave rossonera sicuramente Depay, De Roon oltre a Dolberg, Blind, Carlos Salced e Wesley. Per la difesa Maldini e Massara stanno cercando un accordo con il Sassuolo per Merih Demiral, difensore che la Juventus ha acquisto dagli emiliani per 18 milioni di euro. Il Milan è disposto a ricomprare il turco che per Giampaolo ha le caratteristiche giuste per la sua difesa.

Tra le priorità rossonere c'è quella di prendere un difensore centrale, mettere a disposizione del tecnico un giocatore in più oltre a Romagnoli e Musacchio.

