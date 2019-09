Alessio Agnelli

MILANO Toro scatenato: tripletta in Nazionale, feeling social con Lukaku e rinnovo in arrivo. Da oggi sarà di nuovo alla Pinetina per prepararsi alla ripresa delle ostilità in maglia nerazzurra, ma, dagli impegni con l'Argentina di Scaloni, rientra un Lautaro Martinez sempre più decisivo con la Seleccion e pronto a confermarsi anche nell'Inter di Conte a suon di gol.

Nella notte tra martedì e mercoledì, ne ha rifilati tre al Messico in 22 minuti, aprendo le danze al 17' con un sinistro a fil di palo, poi sul filo del fuorigioco superando Ochoa in uscita 5 minuti dopo e di destro, al 40', per il definitivo 4-0 dell'Albiceleste, dopo essersi guadagnato anche il rigore del 3-0, trasformato da Paredes. All'Alamodome di San Antonio, Texas, terra di rodei, El Toro l'ha fatta da padrone, sciorinando numeri da top player, e subito evidenziati dall'Inter via Twitter («45 minuti giocati, una tripletta e un rigore procurato, 13 presenze e 9 gol totali con la maglia dell'Argentina»). «Sono davvero molto emozionato - ha sottolineato Lautaro al termine del match-, perché non succede tutti i giorni di vestire questa maglia e segnare 3 gol. È tutto supportato dal sacrificio e dal lavoro, perché arrivare in nazionale è difficile ma lo è ancor di più rimanerci. Qui ci sono giocatori importanti e grande competizione, è molto dura farsi spazio. E dico grazie a compagni e staff per la grande fiducia che mi concedono. Adesso sono pronto per l'Inter..».

In Argentina è già Lautaro-mania, a Milano quasi, visto il prologo di campionato con Lecce e Cagliari e il feeling immediato con il compagno di reparto Romelu Lukaku. In due hanno totalizzato 3 gol con l'Inter nelle prime 2 giornate di serie A e 4 reti in 2 partite e mezza (1 il belga, 3 l'argentino) durante la sosta, scambiandosi messaggi d'approvazione (ieri 3 occhi sgranati e 3 palloni by Romelu per El Toro) via Instagram. Ma per il classe '97 di Bahía Blanca sabato potrebbe materializzarsi la prima panchina, tenuto conto di uno stato di affaticamento generale («Speriamo che abbia sempre dei problemi» la chiosa ironica di Scaloni post-Messico) e di Alexis Sanchez, pronto al debutto contro la sua Udinese. Da Suning invece in arrivo un robusto aumento dell'ingaggio per Lautaro: da 1,5 milioni a 2,7 netti l'anno più bonus fino al 2024. Possibile anche la cancellazione della clausola (da 111 milioni): appuntamento a metà ottobre.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

