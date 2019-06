Alessio Agnelli

MILANO - Summit Inter-Pastorello: sul piatto Lukaku, Lazaro e il baby Vergani, al Sassuolo per Sensi. Un'altra giornata intensa nella nuova sede nerazzurra di viale Liberazione. Dalla prima mattinata di ieri tanti incontri di mercato per Ausilio e Marotta, il più importante dei quali nel tardo pomeriggio con Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku e intermediario nella trattativa per Valentino Lazaro.

Il bomber belga dello United e l'esterno destro dell'Hertha rappresentano, infatti, due priorità per Antonio Conte e l'obiettivo è chiudere il doppio colpo prima del ritiro dell'8 luglio a Lugano, come richiesto dal salentino. Ma, se per Lazaro la distanza è minima (20 milioni più bonus contro 25), e facilmente colmabile già nei prossimi giorni con una percentuale su una futura rivendita del 23enne austriaco o una contropartita (al vaglio dei tedeschi) Rigoberto Rivas, nell'ultima stagione in prestito alla Ternana) a corredo, più ragguardevole la forbice con i Red Devils per il cartellino di Lukaku, valutato 75 milioni di euro a fronte dei 60 milioni (più bonus) di prima offerta Suning. «Sì, l'Inter ci sta provando seriamente per Romelu- ha sottolineato Pastorello, a summit concluso -. È un sogno, difficile da raggiungere come tale, ma credo non ci sia nulla di impossibile. Anche perché lui i suoi desideri li ha già espressi pubblicamente Lazaro? Ci sono possibilità che vesta la maglia nerazzurra. Tra le parti c'è ancora distanza, ma speriamo di risolvere».

Piccolo intoppo, invece, per un altro assistito di Pastorello: Edoardo Vergani («la situazione più urgente di cui abbiamo parlato»), indeciso il tra il Sassuolo e la Fiorentina, valutato 5 milioni di euro, nell'ambito dell'affare-Sensi, vicinissimo al closing. Entro il weekend visite e firma per il regista della nazionale. E fumata bianca anche per Lucien Agoumé, dopo il vertice di ieri in sede. «C'erano Arsenal e City, ma ha scelto l'Inter - la conferma di Djibril Niang, agente del classe 2002 transalpino -. Affare da 4,5 milioni più bonus? Esatto». Con Preziosi, invece, Ausilio ha parlato di Radu e Salcedo, al Genoa in prestito, dell'acquisto in sinergia dell'esterno del Lanus De La Vega (al Grifone, con corsia preferenziale per un futuro in nerazzurro) e dei baby Gavioli e Rizzo, in rossoblu per 9 milioni di plusvalenze. Con il Bologna in via di definizione (per 1 milione e il 30% di una futura rivendita) Davide Merola.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA