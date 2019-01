Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Spalletti-Inter, qualcosa è cambiato e Marotta si cautela contattando Conte. Per ora, un primo sondaggio esplorativo tra vecchi amici, voluto dal nuovo amministratore delegato nerazzurro e molto apprezzato dall'ex tecnico di Juventus e Chelsea, a spasso da metà luglio.Ma la notizia è che l'Inter si è attivata per un nuovo allenatore, (ri)mettendo nel mirino Antonio Conte, il preferito della famiglia Zhang, e sulla graticola Luciano Spalletti, sempre più in balia degli eventi nell'ultimo mese e a rischio taglio a stagione conclusa. Sulle spalle del nocchiero toscano, infatti, tanti, troppi problemi e tutti in una volta.A cominciare dal caso Nainggolan, sua espressa richiesta alla proprietà e finora alla voce investimenti fallimentari, e proseguendo con gioco e gol perduto nelle ultime uscite di campionato, con un allarmante zero tra Sassuolo e Torino nelle prime due gate dell'anno.Fino al tradimento di Ivan Perisic, un altro su cui Spalletti ha garantito personalmente, impuntandosi con la società sul rinnovo di contratto post-mondiale del croato, e ora pronto ad abbandonarlo per un futuro in Premier.Il ko di domenica contro i granata dell'ex Mazzarri è stato solo l'ultimo colpo per Spalletti, incredulo e visibilmente demotivato nel post-partita, ma ancora padrone del proprio destino e con 3 obiettivi a portata. Già giovedì, infatti, il primo crocevia per il tecnico di Certaldo, con i quarti di Coppa Italia contro la Lazio da non fallire. Poi il 3° posto in campionato, da difendere, e l'Europa League, da onorare fino in fondo.Pena, la fine del progetto e l'esonero a favore di Conte, in pole position sulla concorrenza (in primis Mourinho, poi Simeone, in odore di rinnovo con l'Altetico e più defilato) e lusingato dal forte interesse di Marotta e degli Zhang. Chi non vuole più saperne di Milano è, invece, Ivan Perisic, già d'accordo con l'Arsenal per un triennale da 7 milioni a stagione. Ieri nuovo confronto tra il croato e la dirigenza e ribadita la linea dura di Suning: senza una cessione a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto) non se fa nulla.E, per ora, i Gunners non vanno oltre il prestito con diritto. Impraticabile, invece, uno scambio di prestiti con Mesut Ozil, proposto dagli inglesi ma di scarso interesse per Marotta & Ausilio anche per l'ingaggio (8 milioni netti l'anno, 4 per 6 mesi).Per il dopo Perisic, l'Inter guarda, infatti, Rodrigo De Paul (da ieri l'agente è a Milano) e al belga Yannick Carrasco, in fuga dalla Cina e più percorribile per l'immediato rispetto all'argentino.riproduzione riservata ®