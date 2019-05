Alessio Agnelli

MILANO - Spalletti esonerato con ringraziamenti: da oggi l'Inter è di Conte. Mancavano solo gli ultimi due step per il passaggio di consegne tra Luciano Spalletti e Antonio Conte sulla panchina della Beneamata. E il primo è arrivato, come da programma, alle 10.45 di ieri mattina, tramite un comunicato su Inter.it, che annunciava l'interruzione del rapporto con il tecnico di Certaldo: «FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota -. Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto e il percorso compiuto insieme».

Champions compresa, e conquistata all'ultima occasione utile contro l'Empoli. Con l'allenatore toscano il contatto è stato telefonico, senza un incontro vis a vis, come da prassi, per il recente lutto (la scomparsa del fratello Marcello: ai funerali di mercoledì anche una delegazione dell'Inter capeggiata da Ausilio) che lo ha colpito. E Beppe Marotta si è limitato a notificargli l'esonero, in attesa di ridiscuterne più avanti a quattr'occhi, magari affrontando anche il tema della risoluzione di contratto (a 5 milioni a stagione, fino al 2021), che, per ora, Spalletti non sembra intenzionato ad accettare. Per le parole ci sarà tempo.

E il certaldino ieri ha scelto la via del silenzio, demandando saluti e considerazioni a data da destinarsi.

Anche perché il proscenio e la panchina dell'Inter ora sono di Antonio Conte, all'ultima tappa ufficiale della sua 4 giorni milanese, con la doppia formalità della firma sul ricco triennale da 10 milioni (più bonus, per un ammontare complessivo di 12) a stagione e dell'annuncio, atteso entro questo pomeriggio. Per l'ex ct, a seguire, anche un biglietto per Madrid, dove assisterà alla finale di Champions con la delegazione interista (Zhang Jr, Marotta, Antonello e Ausilio).

E con Zhang Jindong, in arrivo da Nanchino per conoscerlo. Anche se ieri i pensieri del figlio Steven erano tutti per Spalletti: «Un allenatore, un insegnante, un amico - il messaggio del presidente nerazzurro -. Questi due anni di avventura significano molto per l'Inter. Non dimenticheremo la tua dedizione e ti ringraziamo dal profondo del cuore». Come la Nord, grata «per aver riportato l'Inter nell'Olimpo europeo. Per Spalletti parlano serietà e professionalità. È stato un onorevole interprete dei valori che vorremo venissero sempre rispettati da chi prenderà il suo posto». Conte avvisato.

