Alessio Agnelli MILANO - Spalletti e la sua Inter multi-shot, ma ad Eindhoven

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Spalletti e la sua Inter multi-shot, ma ad Eindhoven si ritorna all'antico. E alla coppia regina dell'ultimo campionato di serie A, Mauro Icardi ed Ivan Perisic, capaci di totalizzare in tandem 40 reti complessive (come Immobile e Luis Alberto della Lazio) e percentualmente decisive nel fatturato di squadra (64 gol totali, il 62% dei quali a loro carico) e nel raggiungimento dell'obiettivo-Champions.Archiviato l'ultimo impegno su suolo italico con un'altra vittoria (la terza consecutiva in serie A, la quarta tra campionato e coppe) e altri due marcatori (Lautaro Martinez e Politano, per un totale di 9 nerazzurri a segno in campionato, 10 tra serie A e Champions) a referto, Luciano Spalletti, nella prima insidiosa trasferta in Europa contro il Psv di Van Bommel, si affiderà ai soliti noti Icardi e Perisic, deresponsabilizzati dai nuovi arrivi e dal turnover del nocchiero toscano con più occasioni e più gol per tutti, ma imprescindibili nella sfida ad alta intensità di domani (ore 21) al Philips Stadion.Serve solo alzare il tasso d'incidenza, dopo un avvio in chiaroscuro (4 reti complessive, 2 a testa, sulle 12 di squadra tra A e Champions, pari al 33%) ma pur sempre da prime bocche da fuoco di Spalletti. A cedere il posto a Maurito, Lautaro Martinez, alla prima da titolare al Meazza e al primo gol contro il Cagliari e pronto a giocarsi le sue chance a gara in corso ad Eindhoven.Uno tra Politano o Candreva (in ballottaggio per una maglia sull'out di destra), invece, il sacrificato per far spazio a Perisic, in bella mostra nell'allenamento di ieri e osservato da Zlatko Dalic a bordo campo. «Ho parlato con Spalletti e Ausilio dei nostri giocatori, della loro situazione- ha chiosato il ct della Croazia, lasciando Appiano -. E in particolare delle condizioni di Vrsaljko. Brozovic regista? Sì, può farlo. Al Mondiale ha giocato molto bene, come Perisic e Sime, abbiamo bisogno di loro». E sul fronte Vrsaljko buone notizie già dalla seduta di ieri, con l'ex Atletico Madrid in gruppo per l'intera durata. Pochissime le chance di recupero per il Psv, qualche speranza in più per domenica a Ferrara.riproduzione riservata ®