Alessio Agnelli MILANO - Spalletti ai saluti: nel weekend l'ufficialità

MILANO - Spalletti ai saluti: nel weekend l'ufficialità di Conte. Entro venerdì, in tempo per la finale di Champions del giorno dopo al Wanda Metropolitano con posto (quasi) prenotato per il salentino a fianco di Steven Zhang e di tutta la dirigenza (Marotta, Antonello e Ausilio) annunciata a Madrid. In casa Inter, l'obiettivo è risolvere la doppia questione allenatore a strettissimo giro di posta, completando l'iter d'uscita di Luciano Spalletti nelle prossime 24 ore e inaugurando, a seguire, il nuovo corso nerazzurro di Antonio Conte, pressoché definito e agli ultimi dettagli non vincolanti.

Tra oggi e domani, dovrebbe andare, infatti, in scena il summit dell'addio fra il certaldino e la Beneamata, con Spalletti di rientro dalla Toscana (dove si è recato nella giornata di ieri per motivi famigliari) per il faccia a faccia con la società e la ratifica dell'esonero. L'appuntamento è con Beppe Marotta, che proporrà anche una buonuscita (il toscano è sotto contratto fino al 2021 a 5 milioni netti l'anno) per chiudere subito la pratica, ma con poche chances di successo con Spalletti, senza squadre appetibili e, per ora, intenzionato a rifiutarla.

Poi, si potrà dare inizio all'era-Conte, atteso a Milano tra domani e dopo, per la firma sul triennale da 10 milioni a stagione già concordato con Suning.

Quasi definito anche lo staff che collaborerà con Antonio Conte in nerazzurro. Con il fratello Gianluca, Julio Tours (performance analist), Costantino Coratti (preparatore atletico), Tiberio Ancora (nutrizionista) e Paolo Bertelli (fitness coach, ora al Chelsea con Sarri ma pronto a liberarsi).

«L'addio di Spalletti? Mi spiace, è stato lui che mi ha voluto qui e gli voglio bene - la conferma indiretta di Radja Nainggolan, fedelissimo del certaldino, a Sportmediaset -. Ha riportato l'Inter in Champions e gli vanno dati i meriti. Il mio gol all'Empoli da 60 milioni? Allora posso chiedere l'aumento A parte gli scherzi, ho fatto solo il mio lavoro».

E un favore a Conte, che potrà raccoglierne i frutti già dal mercato. Per l'attacco gli obiettivi sono Lukaku e Chiesa (out Icardi e Perisic), più Dzeko a completare. In mediana Barella. Sugli esterni Danilo, Darmian, Emerson Palmieri e il nigeriano Moses, con il salentino al Chelsea. Da parte di Spalletti, invece, solo un saluto via Instagram alla squadra: «Bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l'Inter nel torneo più importante del mondo! Grazie».

