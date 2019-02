Alessio Agnelli

MILANO - «Siamo l'Inter, lottiamo sempre per il massimo. L'obiettivo dev'essere migliorare, sempre». E senza soluzione di continuità per «vincere sia dentro che fuori dal campo». A margine dell'Assemblea dei Soci, che ha ratificato l'ingresso in società di LionRock, il presidente dell'Inter Steven Zhang non ha voluto porre limiti alle ambizioni di azionisti e tifosi, dimenticando per un attimo Icardi e i tanti casi, risolti e non, di quest'anno e puntando, con decisione, sul nerazzurro per il futuro «perché alla fine di ogni stagione dobbiamo essere in grado di dire che ci siamo migliorati - ha proseguito Zhang Jr -. Dobbiamo migliorare la nostra classifica: un club come l'Inter deve sempre essere competitivo ad alti livelli e lottare per il massimo. Quindi, dobbiamo crescere ogni anno ed essere in grado di dire che abbiamo lavorato bene, perché ci siamo migliorati rispetto al passato».

Per il numero 1 nerazzurro quasi un mantra da ripetere all'infinito. Ma anche un monito ai naviganti, per evitare altre secche in stagione e concentrarsi su 3° posto (dopo il 4° dell'anno scorso) ed Europa League (a 8 anni dall'ultimo trofeo - la Coppa Italia 2010-11 - alzato dal club). Anche se a giudicare dalle ultime 3 uscite (6 punti tra Parma e Samp in A, più l'1-0 di Vienna contro il Rapid) in pieno-caos Icardi, non necessario.

La risposta degli orfani di Maurito è stata, infatti, importante e all'altezza delle aspettative, per carattere e gioco espresso. Contro la Samp, Spalletti ha ritrovato Nainggolan e Perisic in versione deluxe, affidandosi ancora a Lautaro in attacco. Ora non resta che recuperare alla causa Maurito (anche ieri a parte, per l'infiammazione al ginocchio) «garantendogli tutto il supporto di cui ha bisogno - ha sottolineato Steven Zhang -. Icardi è sempre stato un professionista esemplare, un membro estremamente importante della nostra famiglia e lo aiuteremo sempre a crescere nella maniera giusta. Ma, con la decisione presa, la società ha voluto dire che il gruppo viene prima dei singoli».

Per la chiusura della querelle «una settimana al massimo, non prevedo ulteriori sviluppi» la chiosa al presidente, con possibile reintegro del rosarino nell'elenco dei convocati per l'impegno di domenica a Firenze.

«Le voci che lo danno alla Juve da giugno? Mai in bianconero, Icardi è un giocatore importante per l'Inter- ha concluso Zhang Jr-, presto gli manderemo una proposta di rinnovo. Siamo abbastanza fiduciosi».

