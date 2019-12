Alessio Agnelli

MILANO - Senza Lautaro Martinez, tutto sulle possenti spalle di Big Rom. Sabato, e per la prima volta in stagione, Antonio Conte dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato e indisponibile nell'ultima gara del 2020 contro il Genoa.

Ma, al Meazza, il protagonista annunciato sarà Romelu Lukaku, orfano del compagno di reparto, ma pronto a riprendere il feeling interrotto con il gol, dopo tre scene mute di fila in serie A (Spal, Roma e Fiorentina: il 23 novembre l'ultimo centro in campionato) e le tante critiche (al netto della rete segnata) per le occasionissime divorate contro il Barcellona, all'ultimo step europeo. I numeri stagionali del gigante belga sono, infatti, di assoluto rilievo: in 16 gare di campionato, 10 reti per l'ex United, una ogni 135 minuti disputati, più altri 2 gol in 5 partite di Champions.

Servirà solo ritoccarli contro il Grifone, garantendo a Conte e ai compagni incerottati tre preziosissimi punti in ottica-scudetto e un sereno Natale. Al suo fianco, con Lautaro appiedato dal giudice sportivo e Sanchez out fino a gennaio, Lukaku avrà uno fra Politano ed Esposito, con il baby in forte ascesa nelle gerarchie e in odore di debutto dal primo minuto. Altro possibile esordiente Lucien Agoumé, classe 2002, e, al momento, uno dei tre centrocampisti a disposizione dell'ex ct per l'impegno con il Genoa. All'appello mancheranno Barella, Sensi e Asamoah per infortunio, Brozovic per squalifica.

Presenti, oltre al francesino, Vecino e Valero, i due sopravvissuti di prima squadra, già precettati per sabato. Mentre in bilico restano Candreva e Gagliardini, in lista infortunati, ma valutati tra oggi e domani per un doppio recupero dell'ultim'ora.

E tanti nodi da sciogliere per Conte prima della sosta natalizia. Poi, dal mercato, potrebbe arrivare qualche aiutino già a gennaio, con Dejan Kulusevski (seconda opzione De Paul) e Arturo Vidal nel mirino. Dal cileno ieri pomeriggio un nuovo assist per l'Inter: la rottura con il tecnico del Barcellona Valverde, alla notizia dell'ennesima panchina nel Clásico in programma poche ore dopo al Camp Nou contro il Real Madrid, con rifinitura abbandonata anzitempo e poche chances di ricomposizione. I catalani vogliono 20 milioni, l'Inter punta al prestito.

Tra Flamengo e West Ham, invece, Gabigol: «Credo che non tornerò all'Inter, è stato bello farne parte, anche se ho giocato poco. Dopo la finale del Mondiale per club parleremo del mio futuro».

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

