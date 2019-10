Alessio Agnelli

MILANO - Sensi, ko ma non troppo: l'obiettivo è il match dentro o fuori di mercoledì 23 con il Borussia Dortmund. Le condizioni dell'ex Sassuolo andranno «rivalutate nei prossimi giorni» per una stima più precisa, ma dall'Humanitas di Rozzano ieri mattina sono arrivate notizie rassicuranti, per Antonio Conte, in merito a Stefano Sensi e all'infortunio rimediato dall'azzurro nel 1° tempo del derby d'Italia di domenica con la Juve.

Gli accertamenti strumentali effettuati dal dottor Volpi hanno evidenziato infatti una semplice «elongazione agli adduttori della coscia destra» per il 24enne di Urbino, con tempi di recupero quantificabili in 15-20 giorni. E con buone chances di tornare nei ranghi già dopo la sosta per le nazionali, saltando precauzionalmente la partita del cuore del 20 ottobre al Mapei Stadium contro il suo Sassuolo, ma per rispondere presente tre giorni dopo a San Siro contro il Borussia Dortmund, in una sfida da dentro o fuori e già fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions.

La prima seduta di terapie, per Stefano Sensi, è in programma già questo pomeriggio ad Appiano, a margine del 1° allenamento settimanale dei nerazzurri di Conte. A disposizione del tecnico interista però una rosa ridotta all'osso, con 15 nazionali (Lautaro, Borozovic, De Vij, Lukaku, Skriniar, Barella, Biraghi, D'Ambrosio, Sanchez, Godin, Vecino, Lazaro, Bastoni e i baby Esposito e Pirola) sparsi per il mondo e di ritorno all'inizio della prossima settimana. Tra i primi a rientrare Romelu Lukaku, impegnato tra domani (a Bruxelles, contro San Marino) e domenica (a Nur-Sultan, contro il Kazakistan) con il Belgio e atteso alla Pinetina lunedì.

Tra gli ultimi (con Sanchez e Vecino, di rientro tra mercoledì e giovedì), Diego Godin, in Uruguay per la doppia sfida amichevole con il Perù a dispetto del «piccolo problema che ho avuto contro la Juve - ha chiosato El Faraon a Sport890 -. Non è nulla di grave, valuteremo con lo staff, ma mi sento bene. L'Inter? Una nuova vita e una nuova esperienza per me. Sono contento, perché gioco per un grande club, con un grande allenatore e grandi compagni. Abbiamo perso in Champions con il Barcellona e siamo caduti anche con la Juventus, ma giocando sempre ottime partite. Stiamo facendo bene».

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

