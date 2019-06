Alessio Agnelli

MILANO - Sensi, Dzeko e Lazaro da formalizzare, per Lukaku prima apertura dallo Unitedr. Meno 3 alla scadenza del 30 giugno e, in casa Inter, tra una plusvalenza e l'altra, proseguono anche le trattative per i primi 3 colpi in entrata quasi definiti con Sassuolo, Roma ed Hertha.

Per Stefano Sensi nuova riunione con l'ad neroverde Carnevali nella tarda mattinata di ieri. All'ordine del giorno, la contropartita tecnica che servirà ad ammortizzare l'esborso cash per il prestito oneroso (a 5 milioni, con diritto di riscatto a 25) dell'azzurro. Dopo il no di Vergani, si valutano i baby Schirò, Pompetti e Gavioli, sui 5 milioni di valutazione cadauno. E a differenza di Gravillon (6-7 milioni), che potrebbe approdare a Sassuolo ma slegato dall'affare-Sensi, tutti di totale plusvalenza per le casse di Suning. «Stiamo ancora parlando, si ragiona sul prestito - ha chiosato Carnevali -, ma non è ancora definito niente. Chiusura entro il fine settimana? Vedremo quale sarà la cosa migliore. È tutto definito? Ancora no, Gravillon ci interessa indipendentemente da Sensi. Non solo lui, abbiamo anche qualche altro ragazzo giovane per cui stiamo facendo le giuste valutazioni». Ma fumata bianca a stretto giro di posta.

Per Edin Dzeko si attende solo il nullaosta della Roma: sul piatto 12 milioni cash e il cartellino di Vergani, valutato 5 milioni. Meno urgente, invece, Valentino Lazaro, già definito con l'Hertha (22 milioni più 3 di bonus), in odore d'annuncio a stretto giro di posta.

E buone nuove anche su Lukaku, con la prima offerta recapitata allo United (10 milioni di prestito biennale, più 60 di riscatto obbligato nel 2021), e approvata per modalità, meno per cifre. Nell'attesa, Marotta ha proposto Icardi alla Juve e Nainggolan (in prestito) al Torino con un blitz nel capoluogo piemontese. E ieri doppia importante intesa con Genoa e Standard sul fronte plusvalenze: Pinamonti al Genoa per 18 milioni (per l'Inter che un diritto di prelazione) e Vanheusden allo Standard Liegi per 12,6. Definiti anche Adorante (5, Parma), Rizzo (4, Genoa), Merola (2,7, Bologna) e Burgio (2, Atalanta). E tetto dei 45 milioni raggiunto.

Ufficiale, intanto, anche il ritorno di Lele Oriali dopo 9 anni: «Ventotto in nerazzurro, una vita al servizio del Club. Gabriele Oriali torna all'Inter nel ruolo di First Team Technical Manager», la nota della società. Ma confermato anche il ruolo di Team Manager della Nazionale fino all'Europeo 2020.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

