Alessio Agnelli MILANO - «Sensi, Barella e Lautaro da Triplete. Conte bravissimo,

MILANO - «Sensi, Barella e Lautaro da Triplete. Conte bravissimo, ma un giorno sogno il ritorno di Mou».

Insieme hanno riportato l'Inter sul tetto d'Europa, allegando a corredo anche uno scudetto e una Coppa Italia nell'anno domini 2009-10, quello della grande abbuffata nerazzurra. Ed è inevitabile che, nel giorno dell'annuncio di Josè Mourinho al Tottenham, il primo pensiero di Massimo Moratti sia per il vate di Setubal, fresco di approdo a Londra ma che «spero di rivedere, prima o poi, alla guida dell'Inter - ha proseguito il numero 1 del Triplete a tuttomercatoweb.com -. È il sogno di tutti gli interisti, è abbastanza normale, perché siamo legati alle sue vittorie. Il Tottenham? Felicissimo per lui e per il club. Con Mourinho hanno fatto una buona scelta. A Londra ha tutto per far bene. Tanti campioni, una squadra di grande prestigio, finalista di Champions. Forse è stata una scelta di Mou quella di aspettare in estate».

Rifiutando «alcune offerte sul tavolo» per un'opportunità «che lo motivasse di più». Ma, per l'Inter, Mourinho è il passato e un ipotetico futuro, a sentire l'ex patron. Il presente si chiama invece Antonio Conte, un tecnico che «sta facendo grandi cose e di cui sono molto soddisfatto - ha sottolineato Massimo Moratti -. Conte è stato bravissimo da subito. E sta valorizzando i giocatori a disposizione».

Su tutti i nuovi arrivati Sensi e Barella, due che, con Lautaro e Handanovic, non avrebbero sfigurato nemmeno fra i campionissimi del Triplete nerazzurro: «Chi avrebbe potuto far parte della mia Inter? Certamente il portiere, Handanovic, molto importante- ha chiosato l'ex patron -. Dei nuovi diciamo che fa piacere che Barella e Sensi si siano introdotti e inseriti bene, con un ottimo impatto. Ecco, loro e Lautaro avrebbero potuto far parte di quella rosa».

Chi uscì invece da quel gruppo, migrando per scelta a Barcellona (e finanziando gli acquisti di Milito e Motta, Eto'o, Sneijder e Lucio) nell'estate 2009, è Zlatan Ibrahimovic, di nuovo in orbita Milan: «Beh, anni fa me lo chiese prima di andare in rossonero e io ho sempre rispettato le sue scelte - conclusde Moratti -. Sarei felice per lui se trovasse una soluzione per far di nuovo bene in Italia».

