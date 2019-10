Alessio Agnelli

MILANO - «Sanchez potrebbe finire sotto i ferri», dito fratturato per D'Ambrosio. Il bollettino che non t'aspetti e che avresti voluto evitare a pochi giorni dal secondo tour de force stagionale, con 7 gare (5 di serie A, 2 di Champions, entrambe contro il Borussia Dortmund e vitali per il prosieguo del cammino in Europa) in 3 settimane e il fisiologico bisogno di turnover.

E, invece, Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù nelle prossime partite, anche per i forfait annunciati di Alexis Sanchez e Danilo D'Ambrosio, prima e seconda alternativa ai titolarissimi dell'ex ct, ma tornati ko dalle nazionali e fuori causa per l'Inter. Per El Niño Maravilla, toccato duro dallo juventino Caudrado (bersagliato sui social dai tifosi nerazzurri) in Cile-Colombia di sabato scorso, bisognerà attendere l'esito degli accertamenti strumentali in programma questa mattina all'Humanitas di Rozzano.

Ma il primo responso (lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori) dello staff sanitario della Roja è di quelli allarmanti. Come le parole del ct cileno Reinaldo Rueda, prima di liberarlo in anticipo (nella prima serata di ieri il rientro dell'ex United a Malpensa) per le visite con l'Inter. «Perdiamo Sanchez per l'impegno con la Guinea (oggi, ad Alicante, ndr) e, se dovesse operarsi con l'Inter, starebbe fuori per due o tre mesi- ha chiosato Rueda -. È un peccato, stava tornando a giocare nel suo club, ha segnato due gol, ha giocato in Champions League, era felice e super motivato: ora dobbiamo aspettare in queste ore cruciali per sapere che decisione prenderà l'Inter. Decideranno loro cosa succederà: per noi è Alexis, per l'Inter un giocatore in più».

O in meno per Antonio Conte, che ora incrocia le dita, confidando in un verdetto meno tranchant. Il primo sospiro di sollievo l'ex ct l'ha tirato con Danilo D'Ambrosio. Per l'azzurro infatti solo «una frattura della falange prossimale del 4° dito del piede destro», l'esito degli accertamenti effettuati nella tarda mattinata di ieri all'Humanitas.

E due settimane di riposo assoluto (niente Sassuolo, Borussia e Parma), prima del ritorno in gruppo e nell'elenco del salentino. Altre buone nuove da Stefano Sensi, in odore di rientro tra Sassuolo (domenica, al Mapei Stadium) e Dortmund, e da Lukaku e Brozovic, ad Appiano da oggi.

riproduzione riservata ®

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA