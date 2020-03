Alessio Agnelli

MILANO - Saltata anche Napoli-Inter di Coppa Italia: per la banda Conte ora il derby d'Italia con Madama, «domenica sera», ma è guerra con la Lega. Un'altra giornata di colpi di scena da Covid-19. E un altro stop forzato per i nerazzurri dell'ex ct, questa volta fermati dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, a 24 ore dalla semifinale di Coppa Italia contro l'11 di Gattuso, per una questione di «sicurezza collettiva (venduti 40mila biglietti, ndr) e di incolumità personale dei singoli».

Con Sampdoria e Juventus di campionato, salgono a tre le gare da recuperare per l'Inter di Conte dopo il rinvio a data da destinarsi della sfida di stasera. E, a salire, è pure la tensione fra la Beneamata e il Palazzo: nell'accezione la Lega Calcio e il suo presidente Dal Pino, già nel mirino social di Zhang e in costante rotta di collisione con Marotta. Anche ieri mattina a Roma, durante un Consiglio di Lega informale (presenti 10 società su 20), e dai toni accesissimi, che avrebbe dovuto esprimersi sui primi recuperi.

L'Inter spingeva per procedere come da calendario, dando priorità all'impegno rinviato con la Samp. Ma «alla fine il consiglio ha ratificato la proposta delle società di riprendere con le partite sospese della 26esima giornata, al posto della 27esima». Quindi, nel fine settimana, niente Inter-Sassuolo, ma la sfida-scudetto al JStadium con i bianconeri di Sarri, ovviamente a porte chiuse. «Juve-Inter? Si dovrebbe giocare domenica - ha proseguito Beppe Marotta -. Questa è la soluzione della Lega. C'è uno slot in questo fine settimana per le partite sospese, poi saranno comunicate le date. Il tentativo è portare a termine il campionato con la massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo, ma come vedete lo scenario subisce cambiamenti di giorno in giorno e navighiamo a vista tenendo presente la situazione di emergenza. Quello delle porte chiuse potrebbe essere l'unico strumento per portare a termine il campionato». E, saltata l'Assemblea di ieri «per mancanza del numero legale», Marotta chiede subito un nuovo incontro, «che sia formale o informale, per delineare una strategia a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club - ha concluso l'ad nerazzurro. L'importante ora è dare regolarità al campionato e garantire la continuità gestionale alle nostre società».

Giovedì 5 Marzo 2020

