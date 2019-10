Alessio Agnelli

MILANO - «Rosa corta, troppi impegni e un alto rischio di infortuni». Conte lancia l'allarme, Suning risponde. Un riscontro immediato e, chiaramente, positivo e costruttivo nei contenuti in vista della prossima campagna-acquisti, quella degli innesti a livello «numerico, per non mandare in campo sempre gli stessi, ogni tre giorni e con due competizioni da giocare». Dopo il mezzo passo falso con il Parma, che ha evidenziato limiti di tenuta («e martedì a Brescia giocheranno ancora i soliti noti») e di prime alternative ai titolarissimi, Antonio Conte e l'Inter non hanno lasciato passare neanche 12 ore per parlarne, affrontando l'argomento rinforzi, richiesti a gran voce dal salentino nel post-partita con gli emiliani, a margine della seduta di ieri mattina ad Appiano, con tutta la dirigenza schierata e con la promessa di venirsi incontro alla riapertura del mercato. Con il 2-2 di sabato Handanovic e compagni hanno fallito il sorpasso in classifica a Madama, ma Conte, al riguardo, è stato categorico fin da subito: «Non c'è molto da dire, i ragazzi stanno dando il 200% - la chiosa dell'ex ct -, considerato che la rosa è ridotta ai minimi termini. Con due competizioni molto dispendiose come campionato e Champions, credo sia giusto fare attente valutazioni, perché l'Inter è una squadra importante e non può permettersi soltanto di parteciparvi».

Detto, fatto. E con promessa di ultimi ritocchi (un centrocampista di caratura internazionale, forse un vice-Lukaku e un centrale di difesa) da parte di Suning. Contro il Parma, senza Sensi, Vecino, D'Ambrosio, Sanchez e De Vrij per due terzi di gara, molte seconde linee non si sono dimostrate all'altezza. Fra questi, anche Cristiano Biraghi (31 palloni sbagliati sui 77 giocati), intercettato da Sportmediaset a bocce ferme. «Potevamo essere davanti, non abbiamo sfruttato l'occasione - ha sottolineato l'azzurro -: abbiamo fatto un primo tempo sottotono. La cosa positiva è che nel secondo potevamo vincere, dopo una grande reazione e tante occasioni: purtroppo non ci siamo riusciti».

L'appuntamento con il campo è domani sera a Brescia. Quello con il mercato a gennaio, con due nomi su tutti per il colpo ad effetto in mediana: Nemanja Matic e Arturo Vidal.

Il serbo è in rottura prolungata con Solskjær e l'Inter può vantare una corsia preferenziale con lo United. Il cileno è il preferito di Conte, ma da Barcellona arrivano segnali di chiusura per l'ex Juve e di apertura per Ivan Rakitic, terza scelta di Marotta & Ausilio. Per l'attacco, monitorato Thomas Müller, in uscita dal Bayern Monaco. Per la difesa Jan Vertonghen del Tottenham. Vedremo.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

