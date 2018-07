Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Regina del mercato e delle plusvalenze: per l'Inter conti-Uefa in ordine e altri tre colpi in arrivo. Dodici cessioni messe a segno (l'ultima Manaj all'Albacete a fil di sirena), per un totale di 51,5 milioni di plusvalenze raggranellate, tra Primavera e seconde linee, entro sabato. Tre acquisti chiusi (De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez) con largo anticipo, Nainggolan e Politano (ufficiale da sabato) nell'ultima settimana e molti pour parler di mercato che potrebbero trasformarsi in trattative vere e proprie a stretto giro di posta. Rispettati i paletti dell'FFP, in casa Inter prosegue la campagna di rafforzamento dell'11 di Spalletti e, in settimana, Piero Ausilio potrebbe rompere gli indugi per altri due obiettivi tangibili: l'erede di Cancelo, neo bianconero, e il secondo laterale d'attacco. Tra i terzini destri monitorati, Vrsaljko e Florenzi, i preferiti, costo 25 milioni cadauno, e un gradino più sotto Zappacosta, sui 20 di valutazione.L'Inter punta al prestito con diritto di riscatto e sui buoni rapporti con gli agenti Riso (del croato dell'Atletico) e Lucci (dei due italiani di Roma e Chelsea) per portarne a casa uno. In avanti, invece, il nome caldo è quello di Malcom, brasiliano del Bordeaux, già d'accordo con Suning per 5 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione. Da ieri il classe '97 di San Paolo è di nuovo in Francia, ma con le valigie pronte per l'Italia. Appuntamento a metà luglio, invece, per Mousa Dembelé, il mediano mancante e ancora in Russia e in attesa di offerte multimilionarie dalla Cina (il mercato chiude il 13). Alternativa William Carvalho.