Alessio Agnelli

MILANO - Rakitic-Kovacic-Barella: l'Inter cala il tris d'assi in mediana. Molto dipenderà dalle dinamiche di mercato, e dalle operazioni in uscita (su tutte Icardi e Perisic, tra i principali indiziati di taglio per giugno, ma anche Vecino, seguito in Premier) economicamente necessarie per affrontare l'impresa.

Ma, in corso Vittorio Emanuele, si lavora già al centrocampo dell'Inter che verrà e a tre colpi ad effetto, fondamentali per alzare il livello e il tasso tecnico della mediana nerazzurra. Il grande sogno di Marotta e Ausilio porta il nome di Ivan Rakitic, 31 anni appena compiuti, esperienza, classe e leadership da vendere. Per il vicecampione del mondo del Barcellona servono almeno 40 milioni di euro, oltre ad un ingaggio da top player (attualmente di 6 milioni a stagione in blaugrana), che andrà confermato o ritoccato verso l'alto. Ma argomenti già toccati nei tanti discorsi con l'entourage del classe '88 croato delle ultime settimane e, per nulla, ostativi nella trattativa ancora in corso tra le parti.

Marotta si è mosso, infatti, con largo anticipo per bruciare la concorrenza (in particolare il Manchester United) ed assicurarsi l'ok Rakitic (convinto anche dall'amico Brozovic) al trasferimento. Al lavoro con il Barça, Piero Ausilio, in Catalogna nel fine settimana per parlare con la dirigenza blaugrana del campionissimo croato (e di Malcom, obiettivo di ritorno per l'attacco).

Insomma, linea calda sull'asse Milano-Barcellona. E su quello con Madrid, sponda Real, con Mateo Kovacic pronto a rivestirsi di nerazzurro dopo 3 anni di Casa Blanca. A giugno scadrà il prestito al Chelsea del 24enne di Linz e l'idea di Marotta è un ritorno a Milano con la stessa formula, magari con obbligo di riscatto ma non superiore ai 30 milioni di euro. Sui 50 milioni, invece, il costo di Nicolò Barella, a segno con l'Italia di Mancini contro la Finlandia e sempre più seguito (a Udine anche osservatori dell'Arsenal)sul mercato.

Pro Inter gli ottimi rapporti con il patron del Cagliari Giulini, come i discorsi avviati da tempo con il club sardo (al vaglio anche eventuali contropartite tecniche ad abbassare l'esborso cash) e con il giocatore, tifoso nerazzurro e molto attirato dall'occasione. Anche in questo caso servirà la quadra. Ma con ottime chances di successo. Alternative di spessore ai magnifici tre, Kroos (Real) e Thomas (Atletico), Ndombelé (Lione) ed Ezequiel Palacio, baby talento del River raccomandato da Zanetti.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA