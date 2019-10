Alessio Agnelli

MILANO - Rakitic ai ferri corti con Valverde: l'Inter osserva, pronta all'affondo a gennaio. Se in estate Marotta & Ausilio si sono dovuti scontrare con il veto del tuttocampista croato, refrattario a lasciare Barcellona anche senza promesse di rinnovo (contratto in scadenza nel 2021) e di titolarità da parte dei catalani, alla riapertura del mercato invernale il nome di Ivan Rakitic potrebbe tornare a fare capolino in casa Inter.

E, questa volta, con buone chances di happy ending per Suning. In pochi mesi è cambiato infatti il Rakitic-pensiero sull'argomento addio ed il merito è di Ernesto Valverde, che lo ha declassato a riserva di De Jong concedendogli la miseria di 186 minuti complessivi (distribuiti in 6 presenze di Liga e 1 di Champions, sulle 10 gare ufficiali disputate dai blaugrana) in stagione. «Per me è un momento difficile, perché vorrei poter scendere in campo - ha chiosato Rakitic dal ritiro della Croazia- e non solo far parte della squadra. Ho ancora due anni di contratto a Barcellona e non c'è posto migliore per giocare. Però il mio lavoro è fare il calciatore e non ho intenzione di restare solo a godermi la città e fare passeggiate. Tutti sanno che in estate avevo varie offerte, non è un segreto. E ne ho parlato con la dirigenza blaugrana. Se la situazione resterà questa, allora dovremo sederci a un tavolo e capire il da farsi». Altro profilo, che potrebbe garantire esperienza, personalità e qualità, è Nemanja Matic, vecchia conoscenza di Conte al Chelsea (con Premier vinta insieme).

E, come Rakitic, in rotta con club e allenatore (lo United e Ole Gunnar Solskjær) per lo scarso minutaggio e seguito da Marotta & Ausilio per gennaio. Dalla sua il serbo avrebbe anche il prezzo, low cost, grazie a un contratto in scadenza il prossimo giugno, contro i 40-50 milioni di valutazione di Rakitic (anche se non è da escludere un prestito con diritto di riscatto per il croato).

Ma, prima di affondare, l'Inter dovrà cedere per far spazio in rosa, con Borja Valero (sondato in estate da Fiorentina e Villarreal) primo candidato al taglio. Sotto osservazione anche Vecino e Gagliardini. Per Valentino Lazaro l'obiettivo è invece «mostrare nelle prossime settimane a mister Conte che posso esibirmi così bene da non potermi più lasciar fuori- ha sottolineato l'ex Hertha dall'Austria -. Dall'allenatore ricevo sempre ottimi feedback, la fiducia c'è e sono sicuro di poter sfruttare al massimo ogni possibilità. Spero di farlo presto».

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

