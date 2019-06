Alessio Agnelli

MILANO - «Questa stagione è stata dura, ma la qualificazione in Champions League grandiosa. Con Antonio Conte torneremo a vincere trofei». Come non succede in casa Inter dal 29 maggio 2011, con il Principe Milito e il Leone d'Africa Eto'o a regalare l'ultima Coppa Italia alla Beneamata, e a chiudere la favola degli eroi del Triplete. Da allora 8 stagioni da zero tituli, per restare in tema e dirla alla Mourinho. Le ultime 2 con Spalletti al timone e il ritorno nel porto sicuro della Champions.

Ma per Milan Skriniar e compagni è arrivato il momento dell'upgrade e a scommetterci è proprio l'ex sampdoriano, fresco di rinnovo (con adeguamento a 3,5 milioni, bonus compresi) fino al 2023 e, dal ritiro della Slovacchia, già focalizzato sull'Inter che verrà, con Antonio Conte alla guida e finalmente «in grado di vincere trofei - ha sottolineato il gigante slovacco a Sport.sk -. Personalmente non ho avuto ancora modo di incontrare Conte. Quando lo hanno presentato come nuovo tecnico, noi giocatori non eravamo più in Italia. Ma con l'arrivo di un nuovo allenatore arriveranno anche nuove sfide e soprattutto aspettative. Penso che lui e l'Inter possano vincere un titolo insieme».

Meglio se i più prestigiosi, e mai menzionati. Anche se ricucire in campionato uno strappo di 21 punti dalla Juve appare una mission quasi impossible.

E così farsi largo tra le big d'Europa, vista l'ultima stagione. «Siamo riusciti ad arrivare in Champions League, che è una cosa grandiosa, ma la fine del campionato è stata dura- ha ammesso Skriniar-. Fortunatamente siamo arrivati al 4° posto e va bene, ma la classifica avrebbe potuto essere migliore. Purtroppo, come l'anno scorso, non siamo riusciti ad evitare il solito momento di crisi, perdendo punti».

E complicando la rincorsa all'Europa che conta, poi agguantata in extremis. E fondamentale per gli innesti di personalità e caratura internazionale richiesti da Antonio Conte a soluzione del problema. Per il salentino ieri un lungo incontro di mercato con la dirigenza (presenti Steven Zhang, Marotta, Ausilio e Baccin), prima di una visita alla Pinetina. Primo punto all'ordine del giorno, Edin Dzeko, ad un passo dalla definizione (per 10-12 milioni cash) con la Roma, pronta ad aprire a stretto giro di posta. Poi fari puntati su Nicolò Barella, altro nome caldo in entrata ed imminente oggetto di discussione con il presidente del Cagliari Giulini.

