Alessio Agnelli

MILANO - «Qua il Barcellona fa sempre rispettare la sua legge, ma noi arriviamo da primi della classe in Italia e pronti a giocarci le nostre carte. Anche senza Lukaku». La notizia-bomba Antonio Conte la regala a sorpresa conferenza finita, prendendo la parola ed escludendo Big Rom dalla sfida di stasera al Camp Nou contro Messi e compagni «per un piccolo affaticamento al quadricipite».

Ma senza accampare alibi e chiedendo «coraggio e orgoglio, perché, se hai l'ambizione e la speranza di andare avanti in Champions, devi cercare di fare punti su qualsiasi campo - ha proseguito il tecnico dell'Inter -. Anche qui, dove non è semplice. E contro il Barça, uno dei top club mondiali e un candidato alla vittoria finale della coppa». Per l'ex ct, con o senza Lukaku e Messi, l'altro duellante in forse, ma a differenza del belga in corsa (ieri rifinitura in gruppo per la Pulga) per un posto in campo, vale lo stesso principio delle prime 6 gare di campionato da 6 su 6, «pensando che la partita della vita è sempre la prossima - ha sottolineato mister Conte -, quindi quella contro il Barcellona, una squadra che ti dà stimoli solo a nominarla. E, con o senza Messi, che ti può segnare in qualsiasi momento. Noi dovremo farci trovar pronti, il risultato deve essere la conseguenza di ciò che proporremo. Quando parlo di step, significa giocarci le nostre carte al Camp Nou con coraggio e voglia e non venire con l'elmetto».

Tatticamente servirà «una gara intensa, a buoni ritmi e facendo bene sia in fase di possesso che di non possesso» per superare l'esame-Messi. Poi, domenica sera, il test-Ronaldo. «È strano affrontarli in pochi giorni, Juve e Barça sono tra le più forti al mondo, anche perché hanno i 2 giocatori più forti - ha chiosato Conte -. Per noi deve essere un motivo di soddisfazione, perché ci stiamo presentando al cospetto del Barcellona da primi della classe dopo 6 vittorie consecutive in serie A e in tutti noi c'è la voglia di venire qui a giocarcela in maniera umile sapendo che stiamo lavorando per limare dei difetti. La squadra sta lavorando per aumentare i propri pregi, deve essere una gioia sfidare queste 2 big con quei 2 campioni». Peccato solo per l'assenza di Lukaku («Recuperabile per la Juve? Siamo abbastanza sereni»). Ma Conte punta tutto su Lautaro e «su Alexis Sanchez, un calciatore che stimo. Non mi è piaciuto ciò che è stato detto sulla simulazione di Genova - ha concluso il tecnico -. Sta entrando nella nostra idea di calcio, ci può dare tanta esperienza».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA