Alessio Agnelli MILANO - Punta, esterno e centrocampista: a gennaio tre rinforzi

MILANO - Punta, esterno e centrocampista: a gennaio tre rinforzi già in preventivo per Conte. Due messi in nota spese da tempo, e con più candidati al vaglio per i ruoli vacanti di mezzala d'assalto e tornante da doppia fascia.

Uno fresco d'approvazione, dopo i ko di Sanchez e Politano in attacco, la sfuriata costruttiva di Conte e il nullaosta, appena strappato da Steven Zhang a papà Jindong, per un vice-Lukaku già dalla prossima finestra di mercato. A centrocampo i nomi caldi sono Arturo Vidal e Rodrigo De Paul. Il cileno candidato forte dell'ex ct, a dispetto di età (classe '87), prezzo (25-30 milioni) e chiusura del Barcellona al trasferimento in prestito.

Il 25enne argentino il preferito in società, anche se meno esperto (solo 3 gettoni in Champions, 14 con l'Albiceleste) e più costoso (30-35 milioni) di Vidal.

Con l'Udinese si potrebbe, infatti, ragionare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, magari inserendo nell'operazione un Primavera dell'Inter ad abbassare l'esborso cash. «I nerazzurri su De Paul? Al momento non c'è nulla, sia noi che Rodrigo siamo concentrati sui risultati - ha tagliato corto Marino -, per la nostra classifica».

Ma Ausilio stravede per il ragazzo e Marotta pure. Altro profilo seguito, Dejan Kulusevski, 19enne svedese dell'Atalanta in bella mostra a Parma e già schizzato alle stelle (30 milioni). Quindi, più spendibile per giugno, quando nelle casse di Suning potrebbero arrivare bonifici per 150 milioni complessivi dai prestiti.

Più defilati Rakitic e Matic, che non scaldano. In fascia, invece, occhi puntati su Darmian e Florenzi. Il parmense utilizzabile sia a destra che a sinistra, il romanista un'occasione in saldo, visti i rapporti con Fonseca. Il recente caos-Napoli potrebbe, invece, avvicinare Dries Mertens all'Inter già a gennaio. In scadenza di contratto a giugno, il 32enne belga era nella lista dei parametri zero (gli altri Vertonghen degli Spurs e Meunier e Kurzawa del Psg) seguiti per l'estate. Ma con 10 milioni potrebbe diventare nerazzurro dall'anno nuovo. Alternative a Mertens, Olivier Giroud (stesso costo, 33 anni e 8 milioni d'ingaggio al Chelsea) e i nostrani Petagna, Lasagna e Kouamé. Ad Appiano, intanto, un altro piccolo intoppo per Conte. Dall'Under21 già di rientro Bastoni «per un trauma contusivo al piede sinistro». Da oggi, alla ripresa dei lavori, da valutare anche Sensi e Asamoah.

