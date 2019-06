Alessio Agnelli

MILANO - Psg respinto: per Lukaku c'è solo l'Inter. Quasi un chiodo fisso, da quando ha cambiato agente (da Raiola a Pastorello, procuratore e mediatore di fiducia di Suning) e ha saputo dell'interesse dei nerazzurri, diventato priorità con l'arrivo di Antonio Conte, suo grande estimatore.

E Romelu Lukaku non perde occasione di contraccambiare, forzando la mano con il Manchester United per l'addio e rifiutando ogni destinazione che non sia Milano e la Beneamata del «miglior allenatore del mondo». L'ultimo a farne le spese è stato, infatti, il neo direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, alla ricerca di un sostituto di Edinson Cavani (per l'uruguagio sondaggi dalla Cina e dallo stesso United), ma congedato dal centravanti belga con un categorico rien à faire, dopo le avances di rito. Con il club di Suning Lukaku è, infatti, andato già oltre (con un'intesa per un quinquennale da 7,5 milioni a stagione, più ricchi bonus), senza margini di ripensamento («Io la mia decisione l'ho già presa - ha chiosato il classe '93 di Aversa, prima di imbarcarsi per le vacanze -, ma non posso comunicarla per rispetto dello United») e pronto a «una lunga estate movimentata», in attesa del nullaosta dei Red Devils. Anche il ct del Belgio Roberto Martinez vota Inter: «È pronto per qualcosa di nuovo e voglio che Romelu sia felice».

Peccato che, per ora, la risposta da Old Trafford sia sempre la stessa: 70 milioni cash o non se ne fa nulla. In via di definizione, invece, la trattativa con l'Hertha Berlino per il classe '96 austriaco Valentino Lazaro, esterno destro a tutta fascia, fortemente voluto da Antonio Conte. Si dovrebbe chiudere a 25 milioni complessivi: 20 di quota fissa, più 5 di bonus. Entro il weekend atteso nella nuova sede di Viale Liberazione anche l'agente di Lazaro, Max Hagmayr, per gli ultimi dettagli contrattuali (5 anni a 2 milioni a stagione) e l'accelerata conclusiva.

Poi fari di nuovo su Barella, con summit in programma con Tommaso Giulini per l'agognata fumata bianca. Per l'azzurro l'Inter ha alzato la posta a 36 milioni, più 4 in bonus, il cartellino di Dimarco (10 di valutazione) e il prestito secco di Bastoni. Stand-by sul fronte Dzeko, con la Roma ferma a 20-22 di richiesta e l'Inter a 13, più il baby Merola a corredo. Staremo a vedere.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

