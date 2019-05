Alessio Agnelli

MILANO - Prima il visto per l'Europa che conta con Spalletti, poi l'annuncio di Conte e i primi colpi di mercato. Un'Inter sospesa fra presente e futuro. Tra la necessità di risolvere la pratica-Champions, sul tavolo da troppe settimane, all'ultima occasione utile del nocchiero toscano contro il suo Empoli, e i continui spifferi in uscita sull'imminente passaggio di consegne con Antonio Conte, già definito nei dettagli (triennale da 9 milioni a stagione più bonus) e in odore d'annuncio agli inizi (martedì o mercoledì) della prossima settimana.

A quattro giorni dalla sfida dentro o fuori con l'11 di Andreazzoli (in corsa per la salvezza), lo stato d'animo di Handanovic e compagni non è certo dei migliori, dopo Napoli e con il sogno-Champions che potrebbe trasformarsi in un incubo domenica sera al Meazza, se non arriveranno i 3 punti contro i toscani. Ci vuole una vittoria, per non dipendere da altri (Spal e Sassuolo, di scena contro Milan e Atalanta) e regalare a Spalletti un'ultima soddisfazione personale, prima dell'esonero.

Poi il timone passerà nelle mani di Antonio Conte, che sbarcherà a Milano a prescindere dal risultato di Inter-Empoli, pronto a rimettersi in gioco in nerazzurro e a collaborare con Marotta per il ventilato restyling della rosa. Nei primi incontri con l'ad, due infatti i nomi di grido sottoposti dal leccese a Suning: Federico Chiesa e Romelu Lukaku. Per il figlio d'arte della Fiorentina servono 70 milioni di euro, ma con la carta Gagliardini (ad un passo dalla Viola a gennaio, 25-30 milioni di valutazione) l'Inter punta ad abbassare l'ebborso cash coi gigliati, per bruciare la Juve e rimpiazzare Perisic. Il croato, affascinato da un'esperienza in Premier League, potrebbe, infatti, rientrare nei discorsi con il Manchester United per Romelu Lukaku. A trattare per conto di Suning Federico Pastorello, agente del centravanti belga (più che propenso al trasferimento a Milano) e dei nerazzurri Candreva, Asamoah e Keita. Sul piatto il cartellino di Perisic, valutato 30-40 milioni, più un conguaglio in denaro per l'ammontare complessivo di 70. Low cost, invece, la soluzione Edin Dzeko (15-20 milioni), che potrebbe arrivare a prescindere con buona pace di Icardi, già sull'uscio.

A dispetto dei messaggi d'amore dell'ex capitano, quella di domenica potrebbe essere l'ultima partita di Maurito in nerazzurro. «Il caso Icardi? Una situazione che non è stata gestita in maniera ottimale- ha sentenziato l'ex nerazzurro Zaccheroni -. Il problema con un giocatore non può essere girato alla squadra, va risolto con lui senza intaccare la compattezza del gruppo».

