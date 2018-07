Alessio Agnelli MILANO - Perisic & Brozovic, ecco i rinnovi anti-scippo. Non

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Perisic & Brozovic, ecco i rinnovi anti-scippo. Non solo Icardi e Spalletti, che verranno contattati a stretto giro di posta per il prolungamento dei rispettivi contratti. Da agosto, l'Inter si attiverà anche per altri due big meritevoli di rinnovo e adeguamento d'ingaggio: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, i prossimi nella lista di Ausilio, dopo l'ottimo Mondiale con la Croazia e l'occhiolino delle big d'Europa.Terminati i festeggiamenti per il secondo posto a Russia 2018, i due nazionali croati beneficeranno ora di una ventina di giorni di vacanze, prima di far ritorno ad Appiano Gentile, per la ripresa dei lavori con l'Inter, dopo il test-match del 4 agosto tra nerazzurri e Lione. E l'intenzione di Suning è quella di blindarli entrambi al rientro, con un anno in più di contratto e con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Per Perisic un prolungamento fino al 2023, con stipendio che potrebbe superare i 5 milioni annui (attualmente 4,6 fino al 2022) e scacciare definitivamente le sirene della Premier (oltre a Mourinho anche l'Arsenal).Per Brozovic rinnovo fino al 2022 (dal 2021) e ingaggio oltre i 3,5 milioni a stagione, più bonus (ora 2,5). Anche per eliminare la clausola da 50 milioni per l'estero. Insomma, per la dirigenza nerazzurra tanti argomenti di discussione nel tradizionale vertice annuale con la famiglia Zhang, in programma da oggi a Nanchino. In Cina voleranno subito Gardini, Ausilio e Baccin, per aggiornare la proprietà sulla gestione economica e tecnica della squadra, su rinnovi ed operazioni in entrata (sempre calda la pista Vrsaljko per la destra di difesa). Da sabato, a Nanchino, anche l'amministratore delegato Antonello, il direttore finanziario Williams e il capo della comunicazione Faulkner, per un summit ad alte sfere e a 360 gradi. Per la squadra, invece, seconda amichevole stagionale alle 18.30 a Sion contro i padroni di casa (massima serie elvetica). In campo per qualche minuto anche Icardi, possibile turnover per Nainggolan, tra i più utilizzati a Lugano. «Le sensazioni sono molto positive - ha sottolineato Danilo D'Ambrosio a InterTv- . I nuovi sono tutti bravi ragazzi, uomini che sanno cosa significa essere all'Inter, hanno fatto bene alle loro società e sono qui per darci una mano. La Champions? Non vogliamo fare da comparse, siamo l'Inter e puntiamo ad arrivare in fondo a ogni competizione».