Alessio Agnelli

MILANO - Perisic al bivio: se non sarà Premier, a tutta fascia per l'Inter di Conte. Quasi un dubbio amletico e condiviso con la società di viale Liberazione, indecisa sul da farsi, proprio come il vicecampione del mondo croato. Ivan Perisic e la Beneamata potrebbero, infatti, separarsi già in questa sessione di mercato, oppure confermare i voti a sorpresa, e contro ogni previsione, dopo il tentativo di divorzio di fine gennaio.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno dall'Inghilterra per il classe '89 di Spalato e dal faccia a faccia che andrà in scena nei primi giorni di ritiro a Lugano fra l'ex Wolfsburg e Antonio Conte, per far chiarezza sul futuro e capire se ci possano stimoli e margini per proseguire insieme.

Dalla Premier finora timidi sondaggi di Arsenal e Tottenham e solo due offerte per Perisic: sponda West Ham e Leicester, ma già cestinate dal croato. Poi, complicare i piani della Doyen Sports di Nelio Lucas, appena ingaggiato come agente dal vicecampione del mondo, anche il prezzo del cartellino fissato dall'Inter: 45 milioni di euro, trattabili a 40, offerta minima. Altrimenti Perisic potrebbe essere reinserito nel progetto-Conte, con un ruolo da primo attore e da esterno a tutta fascia (la mancina, con Asamoah prima alternativa) nel 3-5-2 del salentino.

Sulla corsia opposta, invece, è quasi pronto a sfrecciare Valentino Lazaro, laterale destro classe '96 dell'Hertha Berlino. Tra domanda e offerta ballano 5 milioni (25 vs 20), differenza aggirabile con una percentuale sulla futura rivendita del 23enne austriaco. Ieri anche nuove voci su Alessandro Florenzi, monitorato prima dell'affondo su Lazaro, nell'ambito di una trattativa con la Roma allargata anche ai nomi di Dzeko (sempre in stand by) e di Icardi, in giallorosso.

Per Barella, invece, tutto fermo tra Inter e Cagliari, con tentativo di inserimento del club di Pallotta ma respinto dall'azzurro, promesso sposo di Conte. Al Genoa, infine, i Primavera Lorenzo Gavioli e Nicholas Rizzo, centrocampista e difensore centrale, valutati 8,5 milioni complessivi (5,5 e 3), tutti in plusvalenze.

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA