Alessio Agnelli MILANO - «Perdere fa rosicare ed è giusto che sia così.

MILANO - «Perdere fa rosicare ed è giusto che sia così. Ma contro la Juve ho visto dei miglioramenti e una prima identità di squadra». Anche se «ai rigori e in amichevole», Antonio Conte non ha digerito il 2° ko, in 2 sfide di International Champions Cup (dopo quella di sabato scorso a Singapore: 0-1 con lo United), incassato a casa Suning contro i bianconeri di Sarri. E, da Nanchino, l'ex ct lo ha ammesso candidamente, quasi fosse una nota di merito e un sentimento da alimentare «per crescere sotto tutti i punti di vista. Rispetto a Singapore, siamo migliorati in intensità - ha sottolineato Conte nel post-partita -, pressando alto e gestendo palla, una volta recuperata. Il risultato invece ci deve portare a essere arrabbiati, perché abbiamo perso. Ma se abbiamo questo sentimento, sia i calciatori che lo staff tecnico e tutti i dirigenti, significa che stiamo costruendo qualcosa di importante.

E che inizia a intravedersi un'identità, il modo di stare in campo che vogliamo portare all'Inter». Quindi «testa bassa e pedalare, come dico sempre, sapendo che c'è tanto lavoro da fare». L'1-1 contro Madama nei 90' regolamentari è però un primo passo nella giusta direzione. Quella intrapresa, parlando di singoli, pure da Henrique Dalbert «che sta giocando e migliorando, come tutta la squadra. Il brasiliano sta dando il suo contributo, deve lavorare bene per entrare nell'idea di calcio che ho in testa - ha concluso Conte -. Perisic? In questo sistema può fare la punta. Per quanto riguarda la difesa: bene Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio, poi c'è Godin, che può stare sia a destra che al centro, e Ranocchia e Bastoni, validi. Giocherà chi mi darà più garanzie».

Per Dalbert resta viva la pista Monaco (interessato anche a Miranda e Perisic), ma con qualche chance in più di permanenza. «Devo imparare a difendere meglio, ma Conte mi sta dando fiducia - ha sottolineato il brasiliano - e sono felice per questo. Anche con il nuovo modulo è meglio per me che attacco tanto e difendo meno».

Già in totale controllo invece Stefano Sensi: «Il primo tempo è stato ottimo: alta intensità e andarli a prendere a campo aperto, come ci aveva chiesto. Abbiamo fatto buone cose, soprattutto in fase difensiva». Resta l'enigma attacco, non pervenuto o quasi anche ieri (Perisic ed Esposito prima, Longo e Puscas poi). Nel fine settimana, al rientro di Marotta & Ausilio (domani) in Italia, si proverà il doppio affondo per Dzeko e Lukaku.

